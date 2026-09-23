Problemi za najpoznatiju stranicu za odrasle: Djeca su navodno uspjela proći zaštitu, pokrenuta istraga

Britanski regulator za komunikacije Ofcom pokrenuo je istragu protiv Pornhuba zbog sumnje da sustav provjere dobi ne sprječava dovoljno učinkovito maloljetnike u pristupu pornografskom sadržaju, piše Guardian.

Istraga bi trebala utvrditi poštuje li jedna od najposjećenijih pornografskih stranica odredbe britanskog Zakona o sigurnosti na internetu. Prema njima, platforme koje nude pornografski sadržaj moraju imati „visoko učinkovite“ sustave kojima se utvrđuje jesu li korisnici punoljetni.

Ofcom sumnja da sustav koji koristi Pornhub ne zadovoljava taj standard.

Pod povećalom provjera preko Applea

Istraga je posebno usmjerena na odluku tvrtke Aylo, vlasnika Pornhuba, da se prilikom utvrđivanja punoljetnosti korisnika osloni na Appleov sustav provjere dobi.

Pornhub je ranije blokirao pristup novim korisnicima iz Velike Britanije kao odgovor na nova zakonska pravila. U svibnju je, međutim, najavio uvođenje provjere na razini uređaja. Korisnicima koji su putem Appleova sustava potvrdili da imaju najmanje 18 godina tako je ponovno omogućen pristup stranici.

Ofcom sada provjerava je li Pornhub prije uvođenja takvog rješenja napravio dovoljno detaljne provjere njegove učinkovitosti.

– Zabrinuti smo jer smatramo da Aylo možda nije proveo dovoljno detaljne provjere i testiranja prije uvođenja novog sustava provjere starosti – poručili su iz Ofcoma.

Dodaju kako zbog toga postoji sumnja da sustav nije dovoljno učinkovit u sprječavanju djece da pristupaju pornografiji.

Regulator naglašava da predmet istrage nije Appleov sustav sam po sebi, nego odluka Pornhuba da se na njega osloni. Prema britanskim propisima, odgovornost za učinkovitost provjere ostaje na pružatelju sadržaja.

Ofcom navodi i da su pojedine njegove provjere sustava na razini uređaja pokazale da su djeca ipak mogla pristupiti stranici.

Pornhubu prijeti višemilijunska kazna

George Lusty, direktor za provedbu u Ofcomu, naglasio je važnost pouzdanih sustava provjere dobi.

– Internetske provjere dobi ključna su zaštita koja sprječava djecu da naiđu na neprikladan ili štetan materijal, uključujući pornografiju. Od tehnoloških tvrtki očekujemo da osiguraju visoku učinkovitost tih provjera prije nego što ih uvedu. Sve manje od toga izlaže djecu riziku – izjavio je.

Ako istraga utvrdi da je Aylo prekršio zakon, kompaniji bi mogla biti izrečena kazna do 18 milijuna funti ili deset posto njezina ukupnog globalnog prihoda, ovisno o tome koji je iznos veći.

Barunica Beeban Kidron, aktivistica koja se bavi zaštitom djece na internetu, smatra da već postoje učinkovita rješenja koja istodobno mogu štititi privatnost korisnika.

– Iznimno učinkoviti sustavi za provjeru dobi koji čuvaju privatnost dostupni su već godinama. Sve je stvar korporativnih prioriteta – rekla je, izrazivši nadu da će potez Ofcoma potaknuti promjene i u ostatku industrije.

Ofcom: Potrebno je učiniti više

Ofcom je u srpnju izvijestio o napretku u uvođenju provjera dobi na pornografskim platformama, društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.

Prema podacima regulatora, udio djece koja su prilikom korištenja interneta naišla na visoko učinkovite provjere dobi porastao je s 25 na 43 posto između srpnja 2025. i siječnja 2026. godine.

Pornografskom sadržaju pokušalo je pristupiti osam posto djece obuhvaćene istraživanjem, a približno polovica njih naišla je na stranice koje su imale uvedene provjere dobi.

Britanski regulator ipak smatra da je potrebno napraviti dodatne korake u zaštiti maloljetnika na internetu. Istraga protiv Pornhuba trebala bi pokazati zadovoljava li njegov novi sustav standarde koje propisuje britanski zakon.