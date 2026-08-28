Problemi za klijente Zagrebačke banke u centru Splita: Ne radi nijedan bankomat u Gundulićevoj

Ako kojim slučajem živite na Dobrome ili u nekom od obližnjih kvartova i baš danas trebate podići novac s bankomata Zagrebačke banke u Gundulićevoj ulici, to vam neće poći za rukom.

Tamo, od dva ponuđena bankomata, ne radi nijedan. Prvi, onaj isplatni, kao ni drugi, uplatno-isplatni, nisu u funkciji. Jedan je uklonjen, a drugi ne radi.

Mogli bismo reći kako se to i očekivalo nakon što je prije 1. srpnja ove godine trajno zatvorena poslovnica Zagrebačke banke u istoj zgradi u kojoj se nalaze bankomati, a riječ je o prizemlju nekadašnje Robne kuće Dalma.

Zbog toga su klijenti te banke primorani odlaziti u udaljenije poslovnice, onu na Bolu i onu u Mallu of Split. Najbliži bankomati Zagrebačke banke nalaze se u Marmontovoj ulici i u zgradi nekadašnje Prime Grad, u prizemlju, kod ulaza u Klub Central.

Ostaje nam vidjeti hoće li u predstojećim danima barem jedan od dva postojeća bankomata proraditi, iako sumnjamo u to jer je dio zgrade nekadašnje Dalme prodan.