Problemi u splitskoj zračnoj luci: Obustavljen promet pred prometan vikend, evo zbog čega

Upotreba bespilotnih letjelica u blizini kontroliranog zračnog prostora predstavlja izravnu ugrozu za sigurnost zrakoplova, posada i putnika. Sukladno strogo definiranim sigurnosnim protokolima, splitska zračna luka ostala je zatvorena za promet sve dok se u potpunosti nije otklonila i najmanja mogućnost prisutnosti drona u zraku.

Problem je nastao u petak navečer, u trenutku kada u Splitu tradicionalno započinje vikend-smjena turista i kada je frekvencija letova na samom vrhuncu. Zbog zatvorenosti je došlo do lančanog učinka – brojni su letovi bili primorani kružiti u zoni čekanja (holding), preusmjeriti se na alternativne zračne luke, dok su odlazni letovi bilježili višesatna kašnjenja ili su otkazani, piše Croatian Aviation.

Među brojnim letovima koji su pretrpjeli poremećaje u rasporedu, izdvajamo neke od njih:

Norwegian (DY1952) / Oslo – Split: Nakon više od 40 minuta kruženja u holdingu, zrakoplov je uspješno sletio u Split, povratni let je kasnio,

EasyJet (U22575) / London Luton – Split: Zrakoplov je sletio na odredište nakon oko 30 minuta provedenih u zoni čekanja, povratni let je kasnio,

Wizz Air (W62011) / Krakov – Split: Let je preusmjeren (divertirao) u Zračnu luku Zadar. Posljedično, povratni let iz Splita za Krakov je otkazan,

Wizz Air (W61267) / Katowice – Split: Preusmjeren je u Zagreb, a povratni let iz Splita za Katowice također je otkazan,

Norwegian (D83288) / Kopenhagen – Split: Zrakoplov je divertirao u Zadar, odakle je kasnije preletio za Split. Odlazni let za Kopenhagen realiziran je tek u ponoć, umjesto u planirana 22 sata,

Sunclass Airlines (DK1640) / Stockholm – Split: Divertirao je u Dubrovnik. Nakon smirivanja situacije preletio je u Split, a polijetanje natrag za Stockholm ostvareno je tek u 01:25 sati iza ponoći (umjesto u 22:50).

Uz navedene letove, niz drugih zračnih prijevoznika zabilježilo je velika kašnjenja u rotacijama, što je uzrokovalo znatne poteškoće i dugotrajna čekanja za tisuće putnika u putničkom terminalu.

Ovaj incident još je jedan u nizu podsjetnika na to koliko neodgovorno upravljanje dronovima u blizini zračnih luka može ugroziti ljudske živote i izazvati golemu financijsku i logističku štetu aviokompanijama i zračnim lukama.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i policijski službenici više su puta apelirali na operatore dronova da je letenje u zonama zračnih luka strogo zabranjeno i kažnjivo zakonom, te da se svako neovlašteno podizanje letjelice u blizini smatra ozbiljnim kaznenim djelom ugrožavanja zračnog prometa. Nažalost, svjedoci smo tome da se ovakve stvari događaju i po nekoliko puta u ljetnoj sezoni u više hrvatskih zračnih luka.