Problemi u prometu: Prekinuta trajektna linija, na magistrali zabrane za dio vozila

Subotnje jutro donijelo je poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu. Zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama Jadranske magistrale na snazi su zabrane za određene skupine vozila, dok je u pomorskom prometu prekinuta trajektna linija Ploče – Trpanj. Poteškoća ima i na liniji koja povezuje Pelješac s Mljetom.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), ažuriranima u subotu, 7. studenoga, u 7.45 sati, kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a magla ponegdje u unutrašnjosti smanjuje vidljivost.

Jak vjetar otežava promet na dijelovima Jadranske magistrale, zbog čega su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila.

Na državnoj cesti DC8 između Bakra i Senja, državnoj cesti DC99 između naselja i čvora Križišće te lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica – Križišće zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, odnosno vozila prve skupine.

Dodatna ograničenja vrijede na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, gdje je, uz vozila prve skupine, zabranjen i promet dostavnim vozilima te vozilima s natkrivenim teretnim prostorom. Na toj dionici zabrana se tako odnosi na prvu i drugu skupinu vozila.

Prekinuta linija Ploče - Trpanj, poznato kada ponovno kreće trajekt za Mljet

Poteškoće su zabilježene i u pomorskom prometu.

Prema jutarnjem izvješću HAK-a, ažuriranom u 7.46 sati, u prekidu je trajektna linija Ploče - Trpanj. Iz Jadrolinije su potvrdili da je promet na toj liniji obustavljen od 6.45 sati.

Privremeno je prekinuta i trajektna linija Prapratno - Sobra, koja povezuje Pelješac s Mljetom.

Za putnike na toj liniji ipak stiže povoljnija vijest. Jadrolinija je najavila ponovno uspostavljanje prometa u 10 sati, kada bi trajekt Sv. Krševan trebao isploviti iz Sobre.

Putnicima koji tijekom dana namjeravaju putovati trajektima, kao i vozačima koji planiraju prolazak dionicama zahvaćenima jakim vjetrom, preporučuje se da prije polaska provjere najnovije prometne informacije jer su moguće dodatne promjene.

Aktualno stanje cestovnog prometa dostupno je na stranicama HAK-a, a informacije o trajektnim linijama na službenim stranicama Jadrolinije.