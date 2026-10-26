Problemi u prometu nadomak Splita: Zbog snažnog vjetra zatvorena važna cesta za dio vozila, HAK objavio upozorenje

Snažan vjetar otežava promet na području Dalmacije, a na državnoj cesti između Naklica i Omiša uvedena su ograničenja za pojedine kategorije vozila.

Zbog jakog vjetra promet se odvija otežano, a na državnoj cesti DC553, na dionici između Naklica i Omiša, na snazi je zabrana prometa za vozila I. i II. skupine.

Zabrana se odnosi na motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, koji pripadaju I. skupini, kao i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom, koja pripadaju II. skupini.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, osobito na dionicama izloženima snažnim udarima vjetra. Potrebno je prilagoditi brzinu uvjetima na cesti i prije polaska provjeriti aktualna prometna ograničenja - javlja HAK.