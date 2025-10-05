Problemi u prometu: Ceste skliske i mokre, u prekidu pomorske linije

Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta i tehničkih poteškoća, pomorski promet jutros je djelomično u prekidu, a HAK upozorava i na mokre te skliske kolnike u većem dijelu zemlje. Vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Prema izvješću HAK-a, u prekidu su:

brodska linija Preko (Ugljan) – Zadar,

trajektne linije Porozina – Brestova i Lopar – Valbiska,

katamaranske linije Rijeka – Cres – Unije – Mali Lošinj (zbog tehničkog kvara), Pula – Zadar – Pula, Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj (polazak u 8:15) te Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist (polazak u 8:00).

Zbog jakog vjetra i nestabilnog mora moguće su i dodatne izmjene u redu plovidbe tijekom dana, osobito na srednjem i sjevernom Jadranu. Putnicima se preporučuje da prije polaska provjere ažurirane informacije na stranicama Jadrolinije i HAK-a.

Ceste mokre i skliske, mogućnost odrona

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni, a na pojedinim dionicama zbog obilnije kiše dolazi do zadržavanja vode na kolniku. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i u gorskim područjima vozači trebaju računati na moguće odrone.

Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak i izbjegavaju nagla kočenja.

Zbog radova se povremeno vozi usporeno ili jednim kolničkim trakom na Jadranskog magistrali (DC8), u Murvici kod Zadra i Solinu,

Zbog automobilističke utrke, od 8:30 do 18:00 sati za sav je promet zatvorena državna cesta DC56 u Skradinu. Obilazak je moguć autocestom A1.