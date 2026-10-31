Problemi u cestovnom i pomorskom prometu: Tri katamaranske linije u prekidu, na cestama ograničenja

Olujna bura koja puše u priobalju otežava cestovni i pomorski promet. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su tri katamaranske linije, a na pojedinim cestama vrijede ograničenja za određene skupine vozila. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava i na mokre te skliske kolnike, povećanu opasnost od odrona u Lici te povremene gužve uoči blagdana Svih svetih.

Prema najnovijim informacijama HAK-a, olujna bura u priobalju uzrokuje poteškoće u prometovanju, zbog čega su na pojedinim prometnicama na snazi ograničenja za određene kategorije vozila.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a na cestama u Lici povećana je opasnost od odrona.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Gužve na prilazima grobljima

Zbog povećane gustoće prometa povremena usporavanja bilježe se na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Posebno se upozorava na prilazne ceste gradskim i mjesnim grobljima, gdje se uoči blagdana Svih svetih očekuje povećan broj vozila.

Usporavanja su moguća i na dionicama na kojima se izvode radovi te ondje gdje je na snazi privremena regulacija prometa.

HAK stoga poziva vozače na dodatan oprez i strpljenje.

Ulje na kolniku između Korenice i Vrpila

Od izvanrednih prometnih događaja izdvaja se onečišćenje kolnika uljem na državnoj cesti DC25, na dionici između Korenice i mjesta Vrpile, u smjeru Gospića.

Zbog toga se promet odvija uz ograničenje brzine od 30 kilometara na sat.

U nedjelju zabrana za teretna vozila

Povodom blagdana Svih svetih, u nedjelju, 1. studenoga, na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Zabrana će vrijediti od 14 do 23 sata, a ne odnosi se na autoceste ni na državnu cestu DC1.

Od 1. studenoga obvezna svjetla i tijekom dana

HAK podsjeća i na važnu zakonsku obvezu koja ponovno počinje vrijediti od nedjelje.

Naime, od 1. studenoga do 31. ožujka vozači motornih vozila moraju i tijekom dana imati uključena dnevna ili kratka svjetla.

Za vozače motocikala i mopeda obveza korištenja kratkih svjetala tijekom dnevne vožnje vrijedi tijekom cijele godine.

Tri katamaranske linije u prekidu

Olujna bura i nepovoljni vremenski uvjeti uzrokuju poteškoće i u pomorskom prometu.

Prema izvješću HAK-a, ažuriranom u subotu, 31. listopada, u 12.44 sata, u prekidu su tri katamaranske linije:

Pula – Zadar

Rijeka – Cres – Mali Lošinj

Rijeka – Rab – Novalja

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere najnovije informacije o prometovanju brodskih i katamaranskih linija.

U ponedjeljak dodatni trajekt iz Zadra

Za ponedjeljak, 2. studenoga, najavljeno je dodatno polazno-povratno putovanje na trajektnoj liniji 435, koja povezuje Zadar, Iž i Ravu.

Riječ je o liniji Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – Rava – Mala Rava i obratno.

Prema najavljenom rasporedu, trajekt će iz luke Zadar/Gaženica prema luci Iž Mali/Bršanj isploviti u 8 sati, dok je povratni polazak iz luke Iž Mali/Bršanj prema Zadru/Gaženici predviđen u 10 sati.