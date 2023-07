'PROBLEMI U BRAKU?' Ella i Charles više se ne prate na društvenoj mreži

Kako su primijetili fanovi para, influencerica Ella Dvornik (32) već duže nije na istoj adresi sa suprugom Charlesom Pearceom (45). Dok je ona odlazila na snimanja pjesama u zagrebački studio, britanski poduzetnik je većinom bio s kćerima, Balie Dee (5) i Lumi Wren (3) u njihovom istarskom domu u Balama. Sada je on bez Elle, s djecom, posjetio obitelj u Engleskoj.

Fanovi su primijetili i da supružnici već duže ne objavljuju zajedničke fotografije. 'Problemi u braku?', pisali su po društvenim mrežama. Ne prate se ni na društvenim mrežama...

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Ella je Charlesa zadnji put objavila početkom rujna 2022. godine, a on nju krajem studenog iste godine. Zadnji put joj je javna podrška bio u svibnju prošle godine kada se natjecala u RTL-ovu showu 'Masked Singer'. Tamo je pjevala u kostimu Tintilinića i otkrila nam obiteljske planove oko doma u Istri, pišu 24sata.

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - pričala je Ella tada za 24sata.