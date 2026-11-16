Problemi s autobusom broj 26 u Splitu: Automobili parkirani uz žutu liniju ometaju promet, građanima upućen apel

Nepropisno, odnosno preblizu parkirani automobili uz autobusno okretište kod Gradine na Kamenu stvaraju poteškoće u redovitom prometovanju autobusne linije broj 26. Na problem su upozorili sa stranice mjesnog odbora Mihovil Kamen, istaknuvši kako postojeća žuta linija nije dovoljno široko označena da bi se autobus mogao nesmetano okretati kada su u neposrednoj blizini parkirana osobna vozila.

Kako su objavili na stranici Mihovil Kamen, od Grada Splita već je zatraženo proširenje žute linije u oba smjera kako bi se autobusima omogućilo sigurnije i jednostavnije okretanje na toj lokaciji.

Građane mole da automobile parkiraju dalje od okretišta

Dok se problem ne riješi, stanovnicima i vozačima upućen je apel da pripaze gdje ostavljaju svoja vozila, kako ne bi ponovno dolazilo do zastoja u autobusnom prometu. "Žuta linija kod okretišta za autobus kod Gradine nije ocrtana dovoljno široko da bi se autobus mogao okrenuti kada se automobili parkiraju neposredno izvan žute linije te smo od Grada zatražili da se žuta linija proširi u oba smjera", poručili su sa stranice Mihovil Kamen. Posebno su upozorili na dijelove prostora istočno i zapadno od autobusnog okretišta.

Zatražili da se vozila ne parkiraju unutar osam metara od žute linije

Prema njihovim uputama, vozači bi trebali izbjegavati parkiranje istočno do početka Gradine te zapadno, u razini dvaju crnih automobila prikazanih na fotografiji koju su objavili. Riječ je o udaljenosti od približno osam metara od postojeće žute linije. Takav razmak, navode, potreban je kako bi autobus na liniji broj 26 imao dovoljno prostora za okretanje i nastavak vožnje bez nepotrebnih zastoja.

"Hvala na razumijevanju", zaključili su u svojoj objavi.