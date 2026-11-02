Problemi na novoj katamaranskoj liniji za Brač: Više od 30 putnika čekalo u Postirama, neki zakasnili u školu, na fakultet i u bolnicu

Tek što je uvedena nova katamaranska linija koja povezuje Pučišća i Postira sa Splitom, pojavili su se prvi problemi. Prema tvrdnjama čitatelja Dalmacije Danas, katamaran dva dana zaredom nije pristao u Postirima, a jutros je na ukrcaj čekalo više od 30 putnika. Dio njih zbog toga je zakasnio na svoje obveze u Splitu. Brodar je u međuvremenu službeno potvrdio otkazivanje poslijepodnevnog polaska zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Čitatelj Dalmacije Danas javio se redakciji u ponedjeljak, 2. studenoga, nezadovoljan prometovanjem nove državne brzobrodske linije koja povezuje Pučišća i Postira sa Splitom.

Prema njegovim riječima, katamaran u Postirima nije pristao ni u nedjelju ni u ponedjeljak ujutro, što je izazvalo probleme putnicima koji su računali na redovitu vezu s kopnom.

"Preko 30 ljudi je čekalo"

- Preko 30 ljudi je čekalo - poručio je čitatelj Dalmacije Danas, opisujući jutrošnju situaciju u Postirima.

Kako tvrdi, među putnicima su bili učenici, studenti i građani koji su morali stići na liječničke preglede i druge obveze u Splitu. Budući da se nisu uspjeli ukrcati na katamaran, bili su prisiljeni tražiti alternativni prijevoz.

Prema njegovim navodima, dio putnika na kraju je otputovao trajektom iz Supetra u 7.45 sati, zbog čega su neki zakasnili u školu, na fakultet ili u bolnicu.

Čitatelj također tvrdi da su putnici u nedjelju morali sami organizirati prijevoz između Pučišća i Postira.

Krilo otkazalo poslijepodnevni polazak iz Splita

U međuvremenu se oglasio i brodar Kapetan Luka – Krilo, koji je na svojim službenim stranicama objavio obavijest o otkazivanju današnjeg polaska katamarana Krilo Tropic.

Riječ je o polasku iz Splita prema Pučišćima, predviđenom za ponedjeljak, 2. studenoga, u 16.30 sati.

Kao razlog otkazivanja navedeni su nepovoljni vremenski uvjeti.

Važno je naglasiti da se službena obavijest odnosi na poslijepodnevni polazak, dok tvrdnje o nepristajanju katamarana u Postirima tijekom nedjelje i ponedjeljka ujutro zasad dolaze od čitatelja.

Nova linija počela prometovati tek jučer

Nova državna brzobrodska linija 9605 uvedena je 1. studenoga, a trebala bi stanovnicima Pučišća i Postira omogućiti kvalitetniju i bržu povezanost sa Splitom.

Prema objavljenom redu plovidbe, radnim danom katamaran iz Pučišća polazi u 6.15 sati, iz Postira u 6.45, dok je dolazak u Split predviđen u 7.20 sati.

Povratni polazak iz Splita planiran je u 16.30 sati.

Upravo je jutarnja veza posebno važna učenicima, studentima, zaposlenima i svima koji zbog zdravstvenih ili drugih razloga moraju rano stići na kopno.

Bura stvara probleme na moru

Dalmacija Danas već je u nedjelju objavila fotografije i videosnimke katamarana tijekom plovidbe po valovitom moru.

Državni hidrometeorološki zavod u jutarnjoj pomorskoj prognozi za ponedjeljak, 2. studenoga, upozorio je na mjestimične udare bure od 35 do 60 čvorova na Jadranu.

Takvi vremenski uvjeti mogu otežati pomorski promet, no zasad nije službeno potvrđeno jesu li upravo oni razlog zbog kojeg katamaran, prema tvrdnjama čitatelja, nije pristao u Postirima.

Što kada katamaran ne može pristati?

Situacija otvara i pitanje organizacije alternativnog prijevoza za putnike koji ovise o svakodnevnoj katamaranskoj vezi.

Posebno je važno znati što se događa u slučajevima kada brod zbog vremenskih uvjeta ili drugih razloga ne može pristati u predviđenu luku te postoji li mogućnost pravodobnog informiranja putnika i organizacije zamjenskog prijevoza.

Dalmacija Danas poslala je službeni upit brodaru Kapetan Luka – Krilo, od kojeg smo zatražili očitovanje o navodima čitatelja vezanima uz jutarnje polaske i nepristajanje katamarana u Postirima, kao i o mogućnostima organizacije alternativnog prijevoza za putnike. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.