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Problemi na novoj katamaranskoj liniji za Brač: Više od 30 putnika čekalo u Postirama, neki zakasnili u školu, na fakultet i u bolnicu

Krilo je otkazalo današnji poslijepodnevni polazak iz Splita
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Tek što je uvedena nova katamaranska linija koja povezuje Pučišća i Postira sa Splitom, pojavili su se prvi problemi. Prema tvrdnjama čitatelja Dalmacije Danas, katamaran dva dana zaredom nije pristao u Postirima, a jutros je na ukrcaj čekalo više od 30 putnika. Dio njih zbog toga je zakasnio na svoje obveze u Splitu. Brodar je u međuvremenu službeno potvrdio otkazivanje poslijepodnevnog polaska zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Čitatelj Dalmacije Danas javio se redakciji u ponedjeljak, 2. studenoga, nezadovoljan prometovanjem nove državne brzobrodske linije koja povezuje Pučišća i Postira sa Splitom.

Prema njegovim riječima, katamaran u Postirima nije pristao ni u nedjelju ni u ponedjeljak ujutro, što je izazvalo probleme putnicima koji su računali na redovitu vezu s kopnom.

"Preko 30 ljudi je čekalo"

- Preko 30 ljudi je čekalo - poručio je čitatelj Dalmacije Danas, opisujući jutrošnju situaciju u Postirima.

Kako tvrdi, među putnicima su bili učenici, studenti i građani koji su morali stići na liječničke preglede i druge obveze u Splitu. Budući da se nisu uspjeli ukrcati na katamaran, bili su prisiljeni tražiti alternativni prijevoz.

Prema njegovim navodima, dio putnika na kraju je otputovao trajektom iz Supetra u 7.45 sati, zbog čega su neki zakasnili u školu, na fakultet ili u bolnicu.

Čitatelj također tvrdi da su putnici u nedjelju morali sami organizirati prijevoz između Pučišća i Postira.

Krilo otkazalo poslijepodnevni polazak iz Splita

U međuvremenu se oglasio i brodar Kapetan Luka – Krilo, koji je na svojim službenim stranicama objavio obavijest o otkazivanju današnjeg polaska katamarana Krilo Tropic.

Riječ je o polasku iz Splita prema Pučišćima, predviđenom za ponedjeljak, 2. studenoga, u 16.30 sati.

Kao razlog otkazivanja navedeni su nepovoljni vremenski uvjeti.

Važno je naglasiti da se službena obavijest odnosi na poslijepodnevni polazak, dok tvrdnje o nepristajanju katamarana u Postirima tijekom nedjelje i ponedjeljka ujutro zasad dolaze od čitatelja.

Nova linija počela prometovati tek jučer

Nova državna brzobrodska linija 9605 uvedena je 1. studenoga, a trebala bi stanovnicima Pučišća i Postira omogućiti kvalitetniju i bržu povezanost sa Splitom.

Prema objavljenom redu plovidbe, radnim danom katamaran iz Pučišća polazi u 6.15 sati, iz Postira u 6.45, dok je dolazak u Split predviđen u 7.20 sati.

Povratni polazak iz Splita planiran je u 16.30 sati.

Upravo je jutarnja veza posebno važna učenicima, studentima, zaposlenima i svima koji zbog zdravstvenih ili drugih razloga moraju rano stići na kopno.

Bura stvara probleme na moru

Dalmacija Danas već je u nedjelju objavila fotografije i videosnimke katamarana tijekom plovidbe po valovitom moru.

Bura zaustavlja katamarane, ali novi brod za Brač plovi! Pogledajte prizore s mora dugo čekane linije

 

Državni hidrometeorološki zavod u jutarnjoj pomorskoj prognozi za ponedjeljak, 2. studenoga, upozorio je na mjestimične udare bure od 35 do 60 čvorova na Jadranu.

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Takvi vremenski uvjeti mogu otežati pomorski promet, no zasad nije službeno potvrđeno jesu li upravo oni razlog zbog kojeg katamaran, prema tvrdnjama čitatelja, nije pristao u Postirima.

Što kada katamaran ne može pristati?

Situacija otvara i pitanje organizacije alternativnog prijevoza za putnike koji ovise o svakodnevnoj katamaranskoj vezi.

Posebno je važno znati što se događa u slučajevima kada brod zbog vremenskih uvjeta ili drugih razloga ne može pristati u predviđenu luku te postoji li mogućnost pravodobnog informiranja putnika i organizacije zamjenskog prijevoza.

Dalmacija Danas poslala je službeni upit brodaru Kapetan Luka – Krilo, od kojeg smo zatražili očitovanje o navodima čitatelja vezanima uz jutarnje polaske i nepristajanje katamarana u Postirima, kao i o mogućnostima organizacije alternativnog prijevoza za putnike. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.

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