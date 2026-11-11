Problemi na jednoj od najprometnijih cesta prema Splitu: Auto izletjelo s ceste, vozači zapeli u jutarnjoj gužvi

Na brzoj cesti Solin – Klis jutros je došlo do prometne nesreće zbog koje se stvaraju gužve u smjeru Splita.

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno vozilo koje je izletjelo s kolnika.

Prema informacijama policije, zasad nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Čitatelj Dalmacije Danas javlja nam da se na ovoj prometnici stvaraju gužve u smjeru Splita.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom dionicom.