Problemi na hrvatskim cestama: Zatvorena dionica A1 kod Splita, snažan vjetar donio brojne zabrane

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), ažuriranom u subotu, 7. studenoga, u 10.02 sati, kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Zbog jakog vjetra zabrane na Jadranskoj magistrali

Snažan vjetar stvara poteškoće na prometnicama sjevernog Jadrana, gdje su na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga zabranjen je promet motociklima, vozilima s prikolicama i autobusima na kat, odnosno vozilima prve skupine.

Ista zabrana vrijedi na državnoj cesti DC99 između naselja Križišće i istoimenog čvora te na lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica – Križišće.

Dodatna ograničenja uvedena su na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na toj dionici zabrana se, uz vozila prve skupine, odnosi i na dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom, odnosno na prvu i drugu skupinu vozila.

Zatvorena dionica A1 kod Splita, poznat obilazni pravac

Za vozače u Dalmaciji posebno je važna informacija o prometnoj regulaciji na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik.

Zbog radova je do 18. prosinca zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba.

Promet se preusmjerava obilaznim pravcem preko čvora Bisko, državne ceste DC220 i županijske ceste ŽC6260 do čvora Split.

Vozači koji iz smjera Zagreba nastavljaju prema Dubrovniku autocestom mogu nesmetano prometovati do čvora Split. Ondje moraju izaći s autoceste preko naplatne postaje Dugopolje, polukružno se okrenuti na kružnom toku na spoju državne ceste DC1 i županijske ceste ŽC6145 te se ponovno uključiti na autocestu kroz naplatnu postaju Dugopolje, u smjeru Dubrovnika.

Dodatno ograničenje vrijedi i u tunelu Plasina, gdje se do 22 sata u smjeru Zagreba promet odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Kolona na zagrebačkoj obilaznici, srna na autocesti A6

Poteškoće su zabilježene i na drugim autocestama.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvora Kosnica i Mosta Sava, od 37. do 38,6. kilometra u smjeru Lipovca, zbog radova se promet odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Prema jutarnjim informacijama HAK-a, na tom se dijelu stvorila kolona duga dva kilometra.

Na autocesti A6 kod čvora Ravna Gora uočena je srna, zbog čega je uvedeno ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na autocesti A7, između tunela Jušići i čvora Jurdani u smjeru Rupe, zabilježen je kvar osobnog automobila. Prema izvješću iz 10.02 sati, promet se na toj dionici odvijao jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

S obzirom na vremenske uvjete, radove i moguće promjene prometne regulacije, vozačima se preporučuje dodatni oprez te provjera najnovijih informacija prije polaska na put.

Aktualni podaci dostupni su na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.

Izvor: Hrvatski autoklub (HAK), stanje 7. studenoga 2026. u 10.02 sati.