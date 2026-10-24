Problemi na cestama i moru: Nesreća na A1 kod Splita, kvar u tunelu i prekid katamaranske linije

Subotnje poslijepodne donosi otežane uvjete u cestovnom prometu diljem Hrvatske. Mokri i skliski kolnici, povremeno obilniji pljuskovi i vjetar zahtijevaju dodatan oprez vozača, dok su na autocesti A1 zabilježeni prometna nesreća i kvar vozila. Nepovoljni vremenski uvjeti stvaraju poteškoće i u pomorskom prometu.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), ažuriranom u subotu, 24. listopada, u 14:08 sati, kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalno obilnijih pljuskova na pojedinim se cestama može zadržavati veća količina vode, a postoji i opasnost od odrona, osobito na prometnicama u gorskim predjelima te na Jadranskoj magistrali (DC8).

Prometna nesreća na A1 kod Splita, automobil u kvaru u tunelu

Na autocesti A1, između čvorova Vučevica i Split, na 365. kilometru i 500 metara u smjeru Dubrovnika, dogodila se prometna nesreća. Prema HAK-ovu izvješću, promet se na toj dionici odvija dvama prometnim trakama.

Poteškoće su zabilježene i u tunelu Šubir na autocesti A1, gdje je na kolniku u smjeru Zagreba ostao automobil u kvaru. Promet se ondje odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine na 40 kilometara na sat.

Vjetar ograničava promet na priobalnim cestama

Uz kišu i skliske kolnike, vozačima u priobalju poteškoće stvara i vjetar. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na pojedinim cestama uvedene su zabrane prometovanja za određene skupine vozila.

HAK upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode stanju kolnika i vremenskim uvjetima, osobito na dionicama na kojima postoji mogućnost zadržavanja vode ili odrona.

U prekidu katamaranska linija Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Nepovoljni vremenski uvjeti utječu i na pomorski promet.

Prema HAK-ovu izvješću ažuriranom u 14:02 sati, u prekidu je katamaranska linija 9308 Mali Lošinj – Cres – Rijeka.

Putnicima se preporučuje da prije planiranog putovanja provjere najnovije informacije o prometovanju brodskih i katamaranskih linija, a vozačima da prate aktualne obavijesti o stanju na cestama.