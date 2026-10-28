Problemi na autocesti A1: Dogodila se prometna nesreća, vozačima stiglo upozorenje iz HAK-a

Magla na pojedinim cestama u unutrašnjosti smanjuje vidljivost, dok pojačan promet stvara poteškoće na gradskim prometnicama, obilaznicama i dijelovima autocesta. Dodatne probleme vozačima stvaraju prometna nesreća na autocesti A1 i zastoji na zagrebačkoj obilaznici.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti Hrvatske. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, dok se u zonama radova i privremene regulacije prometa vozi usporeno.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cestama te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Prometna nesreća na autocesti A1

Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća na 60. kilometru, između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad, u smjeru Zagreba.

Na tom dijelu autoceste promet se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Vozačima se preporučuje povećan oprez prilikom prolaska navedenom dionicom.

Zastoji na zagrebačkoj obilaznici

Poteškoće su zabilježene i na zagrebačkoj obilaznici, gdje je povećana gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko, u smjeru Lipovca.

Promet se odvija usporeno, uz povremene zastoje u oba prometna traka.

Iz HAK-a upozoravaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da zbog povećane gustoće prometa i smanjene vidljivosti održavaju dovoljan sigurnosni razmak.

Prije polaska na put preporučuje se provjeriti najnovije informacije o stanju na cestama putem službenih stranica HAK-a.