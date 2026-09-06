Problemi kod Paklenih otoka: More prodire u brod kod Marinkovca, intervenirali vatrogasci

U nedjelju navečer, oko 21 sat, DVD Hvar zaprimio je dojavu o potrebi spašavanja u pomorskom prometu. Prema informacijama vatrogasaca, dojava se odnosila na plovilo kod Marinkovca na Paklenim otocima u koje je počelo prodirati more.

Na intervenciju su upućena dva vatrogasca s potrebnom pratećom opremom, a prema lokaciji je krenuo i brod Lučke kapetanije.

Vatrogasci su sudjelovali u intervenciji s ciljem pomoći posadi i sprječavanja daljnjeg prodora mora u plovilo. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama niti o okolnostima zbog kojih je došlo do prodora mora.

Više informacija o intervenciji bit će poznato nakon završetka postupanja na moru.