Prljavo kazalište priprema spektakl u Splitu gdje će premijerno izvesti novu pjesmu

Uoči nastupa u ponedjeljak, 14. kolovoza s početkom u 20 sati razgovarali smo s Jasenkom Hourom, osnivačem, gitaristom i vokalistom legendarnog Prljavog Kazališta. Usprkos kontroverzama kroz koje bend u posljednje vrijeme prolazi, Prljavci su i dalje fokusirani isključivo na glazbu gdje će i premijerno izvesti novu pjesmu na Kolur Open Airu u Splitu.

Bliži se nevjerojatnih pedeset godina vaše karijere, rijetki su bendovi uspjeli ostati relevantni pola stoljeća, kako vam je to uspjelo?

- Pa mislim da smo tokom karijere išli, kako bi to ljudi nazvali, „dan po dan“ i u svakoj fazi smo se trudili dati sve od sebe. Mislim da je to ključ.

Na vaše koncerte dolaze teenageri, jednako kao i ljudi u najboljim životnim godinama. Što mislite, zašto vaše pjesme rezoniraju s tako širokom publikom?

- Kazalište je među rijetkim bendovima koji su obilježili sve ono što je mlađoj publici poznato, jedan dio dolazi iz usmene predaje i ujedno set liste pjesama koje su u svakoj generaciji ostavili nekakvog traga.

Puno se toga dogodilo u proteklih pola stoljeća i u našem društvu, ali i u samim Prljavcima, kako pronalazite motivaciju za nastavak rada, usprkos svemu?

- S dvadeset godina sam mislio da je pitanje hoću li se baviti sa glazbom i sa trideset, ali onda jednog dana shvatiš da je to tvoje poslanje na ovome svijetu i da se tako stvarno osjećam najbolje, jer svijet pjesama je kao i svijet mašte.

Idoli ste mnogim mladim glazbenicima. Što bi im poručili, kako ostvariti karijeru koja će biti, barem približno, uspješna kao vaša?

- Veselim se svakom novom izvođaču jer volim odlaziti na koncerte i zato im savjetujem da budu uporni na svom putu.

Još se priča o vašem nastupu u Spaladium Areni 2017. godine, sa splitskom publikom ste uvijek imali poseban odnos?

- Kazalište je naprosto od Ruže hrvatske svugdje kod kuće tako da su koncerti u temperamentnijim sredinama još eksplozivniji i mislim kako je uvijek primjetno da mi dajemo 100% i malo preko na svakom koncertu.

Što ste pripremili za ponedjeljak?

- Mislim da će publika koja voli Kazalište doći na svoje jer u 2 sata mi na ovoj ljetnoj turneji sviramo sve ono po čemu sve generacije znaju Kazalište od „ Mi plešemo“, „Ruža hrvatska“, „Marina“, do „Heroj ulice“...

Kolur Open Air je otvoren svakog dana do 28. kolovoza od 17 sati do ponoći. Uz odličnu gastro ponudu i vrhunska pića ne propustite i brojne sadržaje koji vas svakodnevno očekuju na lokaciji Kolur Zvončac. Ulaznice za koncert Prljavaca možete nabaviti ovdje.