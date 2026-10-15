Prkić žestoko prozvao Šutu i HDZ uoči sjednice o Čistoći: "Metete ispred tuđih vrata, a pred svojima imate brdo smeća!"

Splitsko Gradsko vijeće u petak, 16. listopada, održat će tematsku sjednicu posvećenu poslovanju Čistoće u prethodnom mandatu, s posebnim naglaskom na sumnje u nepravilnosti, javnu nabavu i odgovornost tadašnje gradske uprave. Uoči sjednice na društvenim mrežama oglasio se gradski vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić, koji smatra da vladajuća većina selektivno pristupa problemima u gradskoj komunalnoj tvrtki.

"Većina može sazvati sjednicu kada god želi"

Prkić je najprije problematizirao način sazivanja sjednice, ističući kako je inicijativa pokrenuta na prijedlog više od trećine vijećnika iz redova vladajuće većine. "Sjednica se saziva na prijedlog više od trećine gradskih vijećnika iz redova većine, što je zapravo smiješno jer većina (HDZ + sateliti) s gradonačelnikom mogu sazvati sjednicu bilo kada o bilo čemu bez potpisa vijećnika", poručio je Prkić. Posebno se osvrnuo na ulogu gradskog vijećnika Davora Matijevića, za kojeg navodi da je potpisnik inicijative za održavanje sjednice, iako se, prema Prkićevim tvrdnjama, njegov potpis ne nalazi među potpisima vijećnika koji su je zatražili. Prkić smatra da će se rasprava, unatoč drukčijim navodima u službenom dopisu vijećnicima, prvenstveno usmjeriti na bivšeg direktora Čistoće Ivicu Karoglana i bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka. "Nabava balirke za plastiku i 'rotirajućeg bureta za braon đubar' velik je promašaj i netko za to mora biti odgovoran, ali Vijeće se ne bavi istragama", istaknuo je.

Podsjetio na aferu iz 2019. godine i optužnicu protiv bivšeg direktora

Prkić pritom podsjeća da su se ozbiljne sumnje u nepravilnosti u Čistoći pojavljivale i tijekom ranijih gradskih administracija, uključujući mandat nekadašnjeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

Posebno je izdvojio aferu iz 2019. godine, kada je uhićen tadašnji vršitelj dužnosti direktora Čistoće Ante Aleksić, zbog sumnji na koruptivne radnje povezane s nezakonitim odlaganjem otpada na Karepovcu. USKOK je u siječnju 2023. podigao optužnicu protiv 27 osoba zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom položaja i ovlasti te primanjem i davanjem mita. Optužnica je naknadno potvrđena za 25 okrivljenika, među kojima je i Aleksić. Prema optužnici, Aleksića se tereti da je omogućavao odlaganje građevinskog i drugog nedopuštenog otpada na Karepovcu, čime su pojedini poduzetnici izbjegavali troškove zakonitog zbrinjavanja. Prkić tvrdi da Aleksić i danas radi u Čistoći na rukovodećoj poziciji te najavljuje da bi suđenje trebalo početi za mjesec dana. Te navode iz njegove objave zasad nemamo neovisno potvrđene. "Osim toga, vladajući HDZ brzo zaboravlja afere u Čistoći koje su se događale za njihova upravljanja gradom kad je pekmeza na prstima bilo više nego kod Buce u Smogovcima", slikovito je poručio Prkić.

Prozvao Šutu i zbog Karepovca

Osim poslovanja Čistoće, gradski vijećnik osvrnuo se i na aktualnu situaciju s odlaganjem otpada na Karepovcu.

Podsjetio je kako je gradonačelnik Tomislav Šuta početkom kolovoza najavio da više neće dopuštati odlaganje otpada iz susjednih gradova i općina, no Prkić tvrdi da se u praksi gotovo ništa nije promijenilo. "Sredina je listopada, a još uvijek svi, s iznimkom općine Muć, odlažu na Karepovcu", napisao je Prkić. Potom je ironično dodao: "Valja čestitati gradonačelniku na odlučnosti."

"Ispred svojih vrata imate brdo smeća"

Na kraju objave Prkić je još jednom kritizirao političku pozadinu sazivanja tematske sjednice, smatrajući kako bi se vladajući trebali pozabaviti i aktualnim problemima gospodarenja otpadom u Splitu. "Stvarno odišeš političkom mudrošću kad sazoveš sjednicu na ovakvu temu i meteš ispred tuđih vrata, dok ispred svojih imaš brdo smeća", zaključio je Jakov Prkić.