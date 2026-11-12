Prkić upozorio na sanaciju Peruna: "Pušemo na hladno zbog loših iskustava, strah je da se ne pretjera s nasipavanjem"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom rasprave o informaciji o tehničkoj sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja Srinjine i Perun, Jakov Prkić iz stranke Direkt izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti da se pod krinkom sanacije na područje nekadašnjeg kamenoloma dovezu količine materijala veće od onih koje su stvarno potrebne.

Prkić je naglasio kako nitko ne dovodi u pitanje potrebu sanacije kamenoloma, ali smatra da je nužno jasno definirati granice zahvata i spriječiti eventualno pretjerano nasipavanje.

Koliko će se materijala dovoziti na Perun?

"Postoji samo zabrinutost da se ne bi pretjeralo u sanaciji, pa ja isto imam par pitanja zabrinutih stanovnika Žrnovnice. Kolika bi se dodatna količina materijala iz iskopa eventualno mogla koristiti iznad minimuma? Imamo li tu informaciju?", upitao je Prkić. Zanimalo ga je postoji li stručna geotehnička analiza kojom bi se opravdalo dodatno nasipavanje, odnosno količine materijala koje bi premašile minimum potreban za tehničku sanaciju.

Posebno se osvrnuo na ulogu nadležnog ministarstva i moguću izmjenu postojeće dokumentacije. "Je li možda ministarstvo dalo nekakvu suglasnost ili uputu, ili samo prijedlog da se postojeća dokumentacija za tehničku sanaciju može mijenjati i dopunjavati radi prihvaćanja viška iskopa?", pitao je Prkić. Dodao je kako upravo pitanje viška materijala izaziva najveću zabrinutost među stanovnicima. "Taj višak iskopa očito muči sve jer se svi brinu da se ne bi pretjeralo u tome", poručio je.

Traži dokumentaciju i nadzor nad izradom projekta

Prkić je zatražio i da se, ako postoji odgovarajući dokument ministarstva, on učini dostupnim javnosti kako bi se razjasnilo na temelju čega bi se eventualno dopustile dodatne količine materijala. Pritom je upozorio da rudarski radovi predviđeni za sanaciju, prema informacijama koje je iznio, zahvaćaju nešto više od 15 hektara, a ne cjelokupnu površinu. Smatra i kako bi trebalo osigurati praćenje izrade rudarskog projekta kako bi se spriječilo da se tijekom sanacije predvidi više materijala nego što je potrebno.

"Kamenolom treba sanirati, ali pušemo na hladno"

Na kraju svojeg izlaganja Prkić je naglasio kako stanovnici Žrnovnice nisu protiv sanacije, nego traže jamstva da će se ona provoditi u skladu sa stvarnim potrebama i stručnim pravilima. "Generalno, strah je da se ne bi dogodio višak i pretpostavljam da ste vi radi toga tu s ovom informacijom, da nas sve uvjerite, pa tako i stanovnike tamo koji znaju, i svi smo svjesni, da bi trebalo sanirati taj kamenolom", rekao je. Zaključio je kako je nužno obnoviti devastirani prostor, ali i voditi računa o iskustvima iz prošlosti. "Samo bi ga trebalo sanirati danas, sada. Mi ovdje pušemo na hladno zbog nekakvih iskustava koje smo imali prije, koje nisu dobre", zaključio je Jakov Prkić.