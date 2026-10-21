Prkić prozvao Šutu: "133 dana čekam odgovor na jednostavno pitanje. Tri mjeseca bez neugodnih pitanja za gradonačelnika"

Vijećnik Jakov Prkić na društvenim je mrežama objavio vijećničko pitanje koje je još 10. lipnja 2026. godine uputio gradonačelniku Tomislavu Šuti. Pitanje se odnosi na mogućnost proširenja prava na besplatan javni gradski prijevoz za osobe s invaliditetom. Prema navodima iz njegova dopisa, Grad Split u cijelosti subvencionira javni prijevoz osobama s 80-postotnim invaliditetom donjih ekstremiteta, dok ostale osobe s invaliditetom ne ostvaruju isto pravo na temelju invaliditeta.

Prkića je zanimalo kada će Grad omogućiti besplatan prijevoz i osobama s utvrđenim trećim i četvrtim stupnjem funkcionalnog oštećenja, posebno u kontekstu ranije odluke o besplatnom prijevozu učenika i studenata.

"Gradonačelnik je obećao odgovoriti pisanim putem. To se nije dogodilo"

Prkić tvrdi kako je gradonačelnik obećao dostaviti pisani odgovor, no to se ni nakon više od četiri mjeseca nije dogodilo. "Prošla su 133 dana od kada sam postavio ovo pitanje na 13. sjednici Gradskog vijeća 10. lipnja 2026. Gradonačelnik je obećao odgovoriti pisanim putem. To se nije dogodilo", poručio je Prkić. Dodaje kako je pitanje ponovno postavio 29. srpnja, na posljednjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća, ali ni tada nije dobio odgovor.

"Tri mjeseca bez neugodnih pitanja"

Osim izostanka odgovora, vijećnik Direkta kritizira i činjenicu da se redovne sjednice Gradskog vijeća već gotovo tri mjeseca ne održavaju.

Podsjeća kako su u međuvremenu održane tematska sjednica o noćnim klubovima i pokušaj održavanja tematske sjednice o poslovanju Čistoće, ali redovne sjednice, na kojoj bi vijećnici mogli postavljati pitanja gradonačelniku i gradskim pročelnicima, nije bilo. "Prošlo je skoro tri mjeseca od kada smo se sastali redovno, ali kako smo u međuvremenu imali tematsku sjednicu o noćnim klubovima i pokušaj tematske o Čistoći, dali smo vremena HDZ-u i ekipi da ne žure s redovnom sjednicom", napisao je Prkić.

Smatra kako će razmak između dvije redovne sjednice prema svemu sudeći premašiti tri mjeseca. "Tri mjeseca bez neugodnih pitanja, tri mjeseca bez sučeljavanja gradonačelnika s vijećnicima, tri mjeseca bez pročelnika na vrućem stolcu u gradskoj vijećnici. I manje od mjesec dana do prijedloga proračuna za 2027. godinu", upozorio je.

Proračun se približava, a odgovora i dalje nema

Prkić upozorava i na mogućnost da će sljedeća redovna sjednica, zbog nagomilanih tema i pitanja, potrajati nekoliko dana. "Kad god se sjednica dogodi, trajat će danima. A ja ću vjerojatno još dugo čekati odgovor na ovo jednostavno pitanje, ako ga ikada i dobijem", zaključio je vijećnik Direkta.