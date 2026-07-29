Prkić prozvao Grad Split: "Prošlo je 50 dana, odgovora još nema"

Gradski vijećnik Jakov Prkić prozvao je Grad Split zbog, kako tvrdi, izostanka odgovora na vijećničko pitanje koje je postavio prije gotovo dva mjeseca. Na društvenim mrežama objavio je kako je od postavljanja pitanja prošlo 50 dana, a odgovor još nije zaprimio.

Prkić je podsjetio da je na 13. sjednici Gradskog vijeća zatražio informaciju o tome kada će osobama s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja biti omogućen besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom.

"Kada će se osobama s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja omogućiti besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom?", glasilo je vijećničko pitanje.

Uz objavu je naveo kako je prošlo 50 dana od upućivanja pitanja te poručio da objavljuje i pitanje i odgovor kako bi ih svi mogli vidjeti.

Objavu je zaključio ironičnom opaskom:

"Ako ne vidite odgovor, nije do vas. Pisan je nevidljivom tintom", napisao je Prkić, aludirajući na to da odgovor, kako tvrdi, još uvijek nije dobio.