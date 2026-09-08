Prkić pronašao račun HNK-a pa ostao zatečen: "Ne znam tko sve pije, ali znam tko plaća"

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić oglasio se na društvenim mrežama povodom računa HNK Split za usluge snimanja. Riječ je o slučaju koji je prije nekoliko dana u Jutarnjem listu spomenuo novinar Tomislav Čadež.

Prema Prkićevoj objavi, na računu se nalaze dvije stavke. Prva, opisana samo kao „usluga snimanja“, iznosi 8.200 eura bez PDV-a, dok se druga odnosi na snimanje i režiranje videozapisa za svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita, u iznosu od 1.900 eura.

Prkić navodi kako je, nakon što je pročitao Čadežev tekst, odlučio sam potražiti sporni račun.

„Mislim se, ma nije moguće da je HNK platio račun za uslugu kojom se koristio Grad Split, sigurno je Čadež pogriješio. Idem se potruditi pronaći taj račun. Našao sam ga. Nažalost, Čadež je bio u pravu“, napisao je Prkić.

Traži odgovor što je plaćeno 8.200 eura

U nastavku objave Prkić se osvrnuo i na videouradak napravljen za svečanu sjednicu Gradskog vijeća, pritom propitujući kako je moguće da HNK Split podmiruje trošak usluge koja je, prema opisu na računu, bila namijenjena gradskoj svečanosti.

„Ne znam tko je izvjesni Karlo koji stoji iza firme koja je napravila promotivni video za svečanu sjednicu Gradskog vijeća, ali ako je to onaj šaljivi video uradak u kojem glumi i gradonačelnik, nije se proslavio“, naveo je.

Prkić traži i objašnjenje druge, znatno veće stavke računa.

„Kako je zapravo moguće da HNK Split plaća račune za tuđa korištenja usluga? Što je još snimano, a plaćeno je 8.200 eura plus PDV? Ne znam. Ne znam ni kad će v.d. intendanta pred gradske vijećnike, da ga upitam detalje o ovom računu. Ne znam ni tko sve 'pije', ali znam sa sigurnošću tko plaća. Plaćaju Splićani“, poručio je.

Na kraju je iznio i oštru političku kritiku odgovornosti vodstva kazališta, Kazališnog vijeća i gradonačelnika.

„U nekoj normalnoj demokraciji intendant bi već bio bivši, Kazališno vijeće također, a gradonačelnik bi se ispričavao građanima i molio za oprost. Mi, nažalost, ne živimo u takvoj demokraciji“, zaključio je Prkić.

Redakcija je HNK-u Split uputila upit vezan uz navedeni račun, odnosno okolnosti njegova izdavanja i plaćanja. Od HNK-a smo, među ostalim, zatražili pojašnjenje na što se konkretno odnosi stavka „usluga snimanja“ u iznosu od 8.200 eura, zbog čega je Kazalište podmirilo trošak snimanja i režiranja videozapisa za svečanu sjednicu Gradskog vijeća te tko je navedene usluge naručio i odobrio njihovo plaćanje.

Odgovor HNK-a Split objavit ćemo po primitku.