PRKIĆ POSLAO NOVI UPIT HNK-u: "Kruži informacija o snimanju koncerta Tereze Kesovije, čekam odgovore"

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić ponovno se oglasio o poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Split. Nakon ranijih pitanja vezanih uz račune za snimanje, sada je HNK-u poslao novi upit, ovoga puta zbog informacije koja, kako navodi, kruži o snimanju koncerta Tereze Kesovije.

"Ajmo HNK, možeš ti to!!! Drugi dio. Poslao sam novi upit HNK-u", započeo je Prkić novu objavu.

"Kruži informacija kako je HNK ugovorio video i audio snimanje"

Prkić navodi da je do njega došla informacija prema kojoj je HNK Split ugovorio video i audio snimanje koncerta Tereze Kesovije, zbog čega od Kazališta traži dodatne odgovore. "Kruži informacija kako je HNK ugovorio video i audio snimanje koncerta Tereze Kesovije. Ne znam koji su motivi bili za to", objavio je. Dodao je kako očekuje da se o ovoj, ali i drugim temama vezanima uz poslovanje Kazališta, razgovara pred splitskim Gradskim vijećem.

"Zato s nestrpljenjem čekam da v.d. intendanta dođe pred Gradsko vijeće i donese odgovore na ovo i brojna druga pitanja", poručio je Prkić.

Ranije najavio mogućnost tematske sjednice o HNK-u

Ovo nije prvi put da Prkić posljednjih dana javno traži dodatna pojašnjenja od HNK-a Split. Ranije je zatražio informacije o računu broj 62/1/1, videozapisu operete "Kraljica lopte" te izjavi o prijeboju ili ugovoru o kompenzaciji s Gradom Splitom.

Tada je naveo kako oko poslovanja i snimanja "kruže svakakve priče", među kojima i tvrdnje da snimka ne postoji, da je navodno postojala povoljnija ponuda za snimanje te da bi trebalo provjeriti i okolnosti vezane uz koncert Tereze na Starom placu. Pritom je naglasio kako, umjesto oslanjanja na "ćakule", očekuje službene odgovore HNK-a.

Sporan račun za snimanje "Kraljice lopte"

HNK Split ranije je naveo da je podmirio račun broj 62/1/1 od 11. svibnja 2026. za snimanje "Kraljice lopte" u iznosu od 8.200 eura bez PDV-a. Za dodatni trošak od 1.900 eura bez PDV-a, koji se odnosio na svečanu sjednicu Gradskog vijeća, Kazalište je od Grada zatražilo nadoknadu, navodeći da se iznos zatvara prijebojem između HNK-a i Grada. Prkić je potom upozorio da se broj računa iz odgovora HNK-a razlikuje od broja računa koji je ranije bio objavljen te je zatražio dodatnu dokumentaciju i snimku "Kraljice lopte".

Ako se pitanja o poslovanju Kazališta ne otvore na idućoj sjednici Gradskog vijeća, Prkić je već najavio kako će od trećine vijećnika zatražiti pokretanje postupka za održavanje posebne tematske sjednice posvećene Hrvatskom narodnom kazalištu Split.