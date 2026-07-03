Prkić odgovorio Kerumu: "Odmah je vidio teoriju zavjere"

Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić reagirao je na jučerašnje izjave Željka Keruma, koji je na konferenciji za medije govorio o sudskoj kazni izrečenoj njegovoj stranci zbog nevraćenih donacija u iznosu od 9.000 eura, ali i o drugim političkim temama.

Prkić smatra da Kerum odgovornost pokušava prebaciti na navodni politički progon, umjesto da se osvrne na vlastite postupke.

"Odmah je Željko vidio teoriju zavjere jer je presudu donijela ista sutkinja koja ga je poslala na Bilice koncem prošle godine nakon bijega s mjesta prometne nezgode. Kaže Kerum kako je sve politički progon, ali ne spominje kako su i on i stranka prekršili zakone. On dajući petama vjetra s mjesta prometne nezgode, a stranka 'zaboravivši' vratiti donacije pristigle nakon kampanje", naveo je Prkić.

Osvrnuo se i na Kerumove izjave vezane uz izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP), odnosno njegovu tvrdnju da će Hrvatska građanska stranka dati potporu tek nakon javnog uvida.

"Kaže kako će HGS dati podršku tek nakon javnog uvida. Zamagljen je Kerumu pogled jer je spomenuti dokument dva puta bio na javnom uvidu. Očito nije ni u najboljoj komunikaciji sa suprugom i punicom jer je primjedbe imala tvrtka Kruščica vlasništvo njegove punice, a imala je što i osobno reći Fani Kerum. Zanimljivo je kako se na prijedlog izmjena javila firma Stobrač living u kojoj su suvlasnici Mate i Božo Šuta, braća našeg gradonačelnika", poručio je Prkić.

Na kraju se dotaknuo i Kerumove izjave da bi, ako bude potrebno, zatražio politički azil u Sloveniji.

"Opet nije dobro upućen. Državljani članice EU ne mogu zatražiti azil u ostalim članicama jer se članice smatraju sigurnim zemljama. Kakvih je još bisera bilo na blokiću Županijskih cesta Split možda nikada nećemo saznati", zaključio je Prkić.