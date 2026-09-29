Prkić o Spaladium Areni: "Više od 100 dana čekao sam odgovor, a sada se šuška da obnovu vodi tajanstveni Šutin savjetnik"

Više od stotinu dana čekao je gradski vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić odgovor na pitanje tko će u budućnosti upravljati Spaladium Arenom. Odgovor je, tvrdi, konačno stigao – Grad Split planira osnovati novo trgovačko društvo Spaladium d.o.o., no Prkić sada otvara novo pitanje: tko zapravo vodi proces obnove dvorane? Grad Split u ožujku ove godine i formalno je preuzeo Spaladium Arenu, nakon dugotrajnog procesa rješavanja vlasničkih i financijskih odnosa. Gradonačelnik Tomislav Šuta tada je najavio da će objektom upravljati gradsko poduzeće. Prkić je sada objavio da je elektroničkom poštom dobio konkretniji odgovor. "Grad će osnovati trgovačko društvo Spaladium d.o.o. koje će upravljati Arenom", naveo je vijećnik Direkta.

"Novo trgovačko društvo vjerojatno je najbolje rješenje"

Prkić podsjeća da je još tijekom rasprave o Spaladium Areni u prosincu 2025. postavljao pitanje budućeg modela upravljanja, odnosno hoće li biti osnovano zasebno gradsko društvo ili će upravljanje biti povjereno Javnoj ustanovi Sportski objekti Split. Prema njegovu mišljenju, osnivanje nove tvrtke vjerojatno je bolje rješenje. Pritom je kritizirao način na koji JUŠOS upravlja pojedinim postojećim sadržajima, posebno parkiralištem u sklopu Sportskog centra Gripe. No, kaže Prkić, ostaje pitanje zbog čega se toliko čekalo. "Pitanja su zašto se čekalo 10 mjeseci da se krene u osnivanje i tko i kako trenutno vodi proces obnove dvorane?", napisao je.

Prkić prozvao Orhana Safića

Najzvučniji dio Prkićeve objave odnosi se na Orhana Safića, za kojeg vijećnik tvrdi da se u gradu "šuška" kako vodi proces vezan uz obnovu Spaladium Arene. "Šuška se kako proces vodi tajanstveni savjetnik gradonačelnika Orhan Safić. Zašto savjetnik? Safić nije zaposlenik Grada, već samo savjetuje gradonačelnika", napisao je Prkić.

Riječ je, dakle, o Prkićevoj tvrdnji i pitanju upućenom gradskoj vlasti, a ne o javno potvrđenoj informaciji da Safić vodi obnovu. Prkić smatra da bi Grad rješenje mogao pronaći unutar vlastitog sustava. Navodi kako je zaposlenik Grada ujedno i glavni projektant Spaladium Arene te se pita zašto upravo on ne bi imao ključnu ulogu u obnovi.

"Imaš glavnog projektanta, zaposlenik je Grada. Ne može bolje"

"Imaš glavnog projektanta, kojem je vjerojatno stalo da se Arena vrati u život, i još je k tome zaposlenik Grada. Ne može bolje", poručio je Prkić, dodajući kako ne misli da bi ga trebalo tek povremeno konzultirati, nego da bi trebao aktivno voditi obnovu.

Objavu je završio još jednom prozivkom na račun Safića: "Ili može, ako se pita Orhana Safića."

Spaladium Arena zatvorena je krajem 2022. godine, a nakon što ju je Grad Split u ožujku 2026. preuzeo, započelo je čišćenje i priprema sanacije. Prilikom prvih obilazaka utvrđeno je teško stanje objekta, uključujući poplavljene dijelove dvorane, dok je gradska vlast najavila obnovu i ponovno stavljanje Arene u funkciju sportskih i drugih događanja.