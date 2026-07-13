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Prkić o prepunim "pametnim" koševima za otpad: "Preskupo smo ih platili da stoje puni"

Gradski vijećnik upozorio je da pametni koševi za otpad automatski šalju obavijest kada se napune, zbog čega, smatra, nema opravdanja da se ne prazne na vrijeme
Jakov Prkić

Gradski vijećnik Jakov Prkić kritizirao je stanje s takozvanim pametnim koševima za otpad, istaknuvši da se unatoč njihovoj tehnologiji često mogu vidjeti prepuni.

"Mogu shvatiti da je malen kapacitet ovih skupih i pametnih koševa za otpad. Ali oni rade tako da šalju informaciju kad su puni, tako da su isprike bilo koje vrste da se ne prazne redovito besmislene. Previše smo ih platili da bi stajali prepunjeni", poručio je Prkić u objavi na društvenim mrežama.

 

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