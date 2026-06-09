Prkić o povlačenju izvješća HNK Split: „Bruka i sramota, nitko nije primijetio osnovni zakonski propust“

Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2025. godinu u posljednji je trenutak povučeno s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća, a razlog nije sadržaj samog dokumenta, već proceduralni propust koji je otvorio pitanje odgovornosti više gradskih i kazališnih tijela.

Na slučaj je upozorio gradski vijećnik Jakov Prkić, koji tvrdi da izvješće nije moglo biti upućeno Gradskom vijeću jer uz njega nije dostavljeno obvezno mišljenje Kazališnog vijeća, kako propisuje Zakon o kazalištima.

„Neki će na prvu pomisliti kako v.d. intendanta izbjegava susret s vijećnicima da ne bi odgovarao na neugodna pitanja o čudnim honorarima ili o kratkom stažu nesuđene glasnogovornice. No, nije tako“, napisao je Prkić na društvenim mrežama.

Prema njegovim navodima, Kazališno vijeće o izvješću nije ni raspravljalo, pa stoga nije moglo donijeti mišljenje koje je zakonski preduvjet za njegovo upućivanje osnivaču, odnosno Gradskom vijeću Splita.

„Izvješće intendanta trebali smo čitati i slušati u srijedu, ali nema mišljenja jer ga Kazališno vijeće nije donijelo, jer o njemu nije ni raspravljalo“, naveo je vijećnik.

Lanac propusta

Prkić je pritom postavio pitanje kako je dokument prošao kroz više razina kontrole, a da nitko nije uočio nedostatak obvezne dokumentacije.

„Kako se dogodilo da izvješće ide na Gradsko vijeće, a da ni intendant, ni njegovi ravnatelji, ni poslovni ravnatelj (svi odreda vedeovi), pa čak ni predsjednica kazališnog vijeća ugledna modna ikvizitorica nisu primijetili taj mali detalj? Nije reagirao ni Odsjek za kulturu Grada Splita preko kojega je izvješće prošlo“, poručio je.

Dodao je kako se nadao da će upravo on na sjednici predložiti povlačenje točke s dnevnog reda, no da ga je netko u „dugačkom lancu serijskih propusta“ preduhitrio.

Povlačenje izvješća s dnevnog reda tako je otvorilo novu raspravu o funkcioniranju upravljačkih i nadzornih mehanizama unutar HNK Split. Umjesto vijećničke rasprave o programskom i financijskom poslovanju kazališta, fokus se prebacio na pitanje poštivanja zakonske procedure i odgovornosti onih koji su dokument pripremali i prosljeđivali.

Slučaj dolazi u razdoblju kada je splitski HNK već dulje vrijeme u središtu javnog interesa zbog brojnih kadrovskih i organizacijskih prijepora, kao i rasprava o upravljanju jednom od najvažnijih kulturnih ustanova u gradu.

Iako je sporna točka povučena, očekuje se da će se izvješće ponovno naći pred vijećnicima nakon što bude dovršena zakonom propisana procedura i pribavljeno mišljenje Kazališnog vijeća.

Do tada ostaje otvoreno pitanje kako je dokument bez jednog od ključnih zakonskih preduvjeta uopće stigao do dnevnog reda Gradskog vijeća.