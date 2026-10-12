Prkić o noćnim klubovima u Splitu: "Moramo mijenjati strukturu turista. Trenutačno imamo više sadržaja za one koji noću ne spavaju"

Na nastavku tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se raspravlja o problemu noćnih klubova u povijesnoj gradskoj jezgri, vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić upozorio je kako Grad, prema svemu sudeći, nema zakonske ovlasti za ograničavanje točenja alkohola samo u određenim zonama i pojedinim vrstama ugostiteljskih objekata.

Istaknuo je kako problem postoji, ali i da je pitanje kojim ga se mjerama može učinkovito riješiti. "Po svemu sudeći, nemamo nadležnost zabraniti točenje alkohola u ugostiteljskim objektima u određenim zonama i određenim vrstama ugostiteljskih objekata. Pitanje je jesmo li spremni ograničiti točenje alkohola na području cijelog grada, u svim ugostiteljskim objektima? Očito nismo", kazao je Prkić.

Unatoč dvojbama oko zakonskih mogućnosti, Prkić je najavio potporu amandmanu kojim se predlaže ograničavanje točenja alkohola. "Podržat ću amandman o zabrani točenja alkohola, ne zato što mislim da će stupiti na snagu, već u cilju slanja poruke kako imamo problem i kako ga trebamo riješiti", poručio je.

"Moramo mijenjati strukturu turista koji dolaze u Split"

Prkić smatra da se dio problema može ublažiti pojačanim policijskim nadzorom, ali upozorava kako Split dugoročno mora mijenjati turističku ponudu i strukturu gostiju. "Ono što možemo jest apelirati na policiju da poveća prisutnost na crnim točkama gdje se remeti javni red i mir. A najvažnije je da dugoročno moramo raditi na tome da mijenjamo strukturu turista. Ako želimo više onih koji nisu budni noću, moramo im nuditi sadržaje koji će ih privući. U ovom trenutku imamo više sadržaja za one koji noću ne spavaju", zaključio je Prkić.

Burna rasprava o noćnim klubovima u centru Splita

Podsjetimo, današnju sjednicu Gradskog vijeća obilježila je žustra rasprava o prijedlogu stranke Centar da se u povijesnoj jezgri ograniči usluživanje alkohola u noćnim klubovima. Prijedlog ne predviđa zatvaranje klubova ni skraćivanje njihova radnog vremena. Vijećnica Centra Marijana Puljak oštro je odgovorila HDZ-u na tvrdnje da bi zoniranje bilo neustavno i diskriminirajuće prema poduzetnicima. Podsjetila je da se zoniranje već primjenjuje kod komunalnih naknada, parkiranja i prostornih planova te da je HDZ-ova Vlada zakonski omogućila gradovima određivanje broja i vrste ugostiteljskih objekata na dijelu svojeg područja.

Raspravu je dodatno zaoštrio nezavisni vijećnik s liste Centra Srđan Marinić, koji je prozvao nadležne zbog problema stanovnika povijesne jezgre, posebno ističući pitanje droge, buke i narušavanja kvalitete života.