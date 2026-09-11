Prkić najavljuje tematsku sjednicu o HNK-u Split: "Kruže svakakve priče, ne treba vjerovati ćakulama"

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić ponovno se oglasio o poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Split, a sada najavljuje i mogućnost pokretanja postupka za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća posvećene HNK-u.

Prkić navodi da je jučer od HNK-a Split zatražio informacije o računu broj 62/1/1, videozapisu operete „Kraljica lopte“ te izjavi o prijeboju ili ugovoru o kompenzaciji s Gradom Splitom.

„Kruže svakakve priče. Jedni kažu kako snimka ne postoji, drugi kako je postojala i povoljnija ponuda za snimanje, treći pak vele da ima još računa za snimanja, a četvrti napominju kako bi trebalo istražiti i koncert Tereze na Starom Placu“, naveo je Prkić.

Naglašava, međutim, da ne treba vjerovati „ćakulama“ te smatra da bi HNK Split trebao pred osnivačem predstaviti izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja.

„Ne treba vjerovati ćakulama, zato bi bilo najbolje da, kao što Zakon o kazalištima propisuje, HNK Split dođe pred osnivača s izvješćem o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja“, poručio je.

Ako se to ne dogodi na idućoj sjednici Gradskog vijeća, Prkić najavljuje sljedeći korak.

„Ako se to ne dogodi na idućoj sjednici Gradskog vijeća, zamolit ću trećinu kolega u vijeću da pokrenemo postupak i zatražimo tematsku sjednicu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu“, zaključio je.

Podsjetimo, priča je otvorena nakon objave računa za usluge snimanja, a dodatne nedoumice pojavile su se nakon odgovora HNK-a Split. Kazalište je navelo da je podmirilo račun broj 62/1/1 od 11. svibnja 2026. za snimanje „Kraljice lopte“ u iznosu od 8.200 eura bez PDV-a te da je za trošak od 1.900 eura bez PDV-a, koji se odnosi na svečanu sjednicu Gradskog vijeća, od Grada zatražilo nadoknadu sredstava. HNK je naveo da se taj iznos zatvara prijebojem između Kazališta i Grada.

Prkić je potom upozorio da se broj računa koji je HNK naveo u odgovoru razlikuje od broja računa koji je ranije objavljen te je zatražio dodatnu dokumentaciju i snimku „Kraljice lopte“.