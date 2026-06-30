Prkić kritizira gradski pravilnik o sufinanciranju sporta za djecu: "Ovo je socijalna, a ne poticajna mjera"

Nacrt prijedloga Pravilnika o sufinanciranju članarina djece u sportskim klubovima na području grada Splita prije nekoliko dana upućen je u savjetovanje s javnošću, a na njega je reagirao Jakov Prkić, vijećnik stranke Direkt u Gradskom vijeću Grada Splita.

Na prvi pogled, ističe Prkić, riječ je o mjeri koja bi trebala potaknuti uključivanje većeg broja djece u sportske aktivnosti i istodobno roditeljima olakšati financijski teret. No, smatra kako predloženi pravilnik otvara niz pitanja.

Jedna od prvih stvari koje Prkić problematizira jest dobna granica djece na koju bi se sufinanciranje odnosilo. Prema prijedlogu, sufinancirala bi se mjesečna članarina djeci u dobi od 6 do 14 godina. "Sportom se bave i djeca mlađa od šest godina, a ona starija od četrnaest, srednjoškolci, također nužno trebaju tjelesnu aktivnost", poručio je Prkić.

Sufinanciranje do 30 eura

Pravilnikom je predviđeno sufinanciranje 50 posto iznosa mjesečne članarine, pri čemu bi maksimalni iznos sufinanciranja bio 30 eura.

Prkić upozorava kako je najčešća mjesečna članarina u splitskim sportskim klubovima oko 40 eura te postavlja pitanje hoće li pojedini klubovi iskoristiti situaciju i povećati cijenu članarine na 60 eura.

"Hoće li neki klubovi iskoristiti situaciju i podignuti cijenu na 60 eura predstavljajući to roditeljima kao popust jer će roditelji plaćati 30?", pita se Prkić.

Kritike na imovinski cenzus

Vijećnik Direkta osvrnuo se i na uvjete sufinanciranja. Prema prijedlogu, pravo na sufinanciranje ostvarivalo bi dijete ako zbroj godišnjih neto plaća obaju roditelja, posvojitelja ili skrbnika ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos dviju prosječnih godišnjih neto plaća u Republici Hrvatskoj. Za dijete iz jednoroditeljske obitelji pravo bi se ostvarivalo ako godišnja neto plaća roditelja, posvojitelja ili skrbnika ne prelazi iznos jedne prosječne godišnje neto plaće u Hrvatskoj.

Prkić smatra kako je takvo rješenje problematično.

"Zašto je iznos za jednoroditeljske obitelji upola manji? Zar je lakše podizati dijete s jednom prosječnom plaćom nego s dvije?", upitao je.

Također problematizira činjenicu da se kao kriterij uzima neto, a ne bruto iznos plaće. Smatra kako se time zakidaju roditelji s više djece koji koriste porezne olakšice te zbog toga imaju veći neto iznos za isti bruto dohodak.

"Obitelji s više djece opet su zakinute"

Prkić dodatno upozorava kako se pravilnikom, prema njegovu mišljenju, ne uzimaju u obzir svi relevantni prihodi, nego samo plaća. Pita se i zašto cenzus nije određen po članu obitelji.

"Opet su zakinute obitelji s više djece", poručio je. Na kraju postavlja i pitanje zašto se uopće uvodi imovinski cenzus ako je cilj poticanje djece na bavljenje sportom.

"Ovako napisan Pravilnik je u biti socijalna, a ne poticajna mjera", naveo je Prkić.

Prkić najavljuje primjedbe

Vijećnik Direkta smatra kako je ovakav pravilnik zapravo pokušaj ispunjavanja predizbornog obećanja o sufinanciranju sportskih aktivnosti djece.

"Očito je kako je Pravilnik opravdanje za predizborno obećanje o sufinanciranju sportskih aktivnosti djece. Ne znam tko je ovakav traljav akt sastavio, ali opravdano sumnjam na umjetnu inteligenciju. Zato znam tko je odgovoran. Pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Igor Maretić, kojem od srca čestitam", poručio je Prkić.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 26. srpnja, a Prkić najavljuje kako će svoje primjedbe sigurno poslati. Isto preporučuje i svima na koje bi ovaj pravilnik mogao utjecati.