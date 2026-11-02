Prkić iznio ozbiljne sumnje o Šuti i Nikoliću: "Zajedno su putovali u Francusku, tražit ćemo odgovore tko je to platio"

Uoči današnjih dviju tematskih sjednica splitskog Gradskog vijeća, predstavnici SDP-a, Možemo! i Direkta održali su konferenciju za medije u Banovini, na kojoj su iznijeli niz kritika na račun gradonačelnika Tomislava Šute. Posebnu pozornost izazvale su tvrdnje gradskog vijećnika Jakova Prkića, koji je najavio da će od gradonačelnika tražiti objašnjenje o navodnim zajedničkim putovanjima s Antonijem Nikolićem u Francusku, uključujući informacije o tome tko je financirao ta putovanja. Na prvoj današnjoj tematskoj sjednici raspravljat će se o navodnim nepravilnostima u poslovanju gradske tvrtke Čistoća, dok je druga posvećena slučaju koji oporba naziva "splitskom Fimi medijom", odnosno poslovnim odnosima Grada, gradskih tvrtki i osoba povezanih s gradonačelnikom.

Kukoč žestoko napao Šutu zbog panoramskog kotača

Konferenciju je otvorio SDP-ov Danijel Kukoč, koji je kritizirao način financiranja panoramskog kotača na splitskoj Rivi. "Od Šutina harača do Šutina kotača. Gradonačelnik Splita ostvario je san svakog poreznika, od Splita do New Yorka. Uspijeva građanima tri puta naplatiti usluge koje bi trebale biti javne. Prvo im naplati uslugu kroz cijenu komunalne usluge, zatim uprihodi sredstva tako što besplatno, odnosno čak uz plaćanje privatniku, omogućuje postavljanje kotača na Rivi, a potom od građana ponovno naplaćuje vožnju na tom kotaču kako bi mogli razgledavati panoramu Splita", kazao je Kukoč.

Ustvrdio je da je za projekt izdvojeno 200.000 eura javnog novca, usporedivši splitski model s onim u Makarskoj.

"Tomislav Šuta uspio je postići da njegov privatni selfie stoji 200.000 eura, da taj iznos plate građani, a da privatnik novac stavi u svoj džep. Isti takav kotač Grad Makarska u ljetnoj je sezoni iznajmio privatniku za 29.000 eura, odnosno naplatio mu korištenje javne površine, dok Tomislav Šuta iz našeg džepa plaća 200.000 eura privatniku", poručio je Kukoč.

"Zbog čega su upravo te tvrtke dobile novac?"

Govoreći o slučaju koji oporba naziva "splitskom Fimi medijom", Kukoč je iznio sumnje da se pojedine usluge preplaćuju kako bi se, prema njegovim tvrdnjama, podmirivali raniji dugovi ili osiguravala politička podrška. "Ili kako bi se tim novcem platile neke druge stvari, odnosno, da tako kažem, kupilo povjerenje koalicijskih partnera koji mu drže većinu u Gradskom vijeću. Trošenje javnog novca mora biti usmjereno na projekte od kojih će građani imati neku korist. Mi tu korist ne vidimo", rekao je Kukoč.

Najavio je da će na sjednici tražiti konkretne odgovore o poslovnim odnosima Grada i pojedinih tvrtki. "Pitat ćemo gradonačelnika Tomislava Šutu zbog čega su upravo te tvrtke dobile novac za takozvane odnose s javnošću, zbog čega su prvi put počele raditi s Gradom i gradskim tvrtkama, pa i Županijom, kako je odjednom taj nekakav čarobnjak postao jedini koji zna upravljati javnim novcem i predstavljati projekte Grada Splita te zbog čega je to plaćeno u većem iznosu nego dosad", naglasio je.

Prkić: "Tko je platio putovanja u Francusku?"

Na Kukočeve kritike nadovezao se gradski vijećnik Direkta Jakov Prkić, koji je najprije upozorio na, kako smatra, nelogičnosti vezane uz određivanje cijena u sklopu adventske ponude. "Zanimljivo je kako je gradonačelnik propisao cijene fritula, kuhanog vina i svega ostalog, a nije propisao cijene vožnje na ovom kotaču. To je očito zaboravio. Vjerojatno zna i zašto", kazao je Prkić. Potom je iznio tvrdnje koje bi mogle otvoriti dodatna pitanja o odnosu gradonačelnika Tomislava Šute i Antonija Nikolića.

"Mi smo došli do određenih saznanja da su gradonačelnik i Antonio Nikolić u više navrata zajedno putovali u Francusku. Pitat ćemo gradonačelnika, odnosno ja ću ga osobno pitati, da nam objasni u čijem su aranžmanu putovali i tko je platio troškove tih putovanja", najavio je Prkić. "Postoje određene sumnje da je i tu iskorištena pozicija moći kako bi se poslije došlo do određenih poslova", dodao je.