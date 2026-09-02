Prkić bijesan zbog HDZ-ove kampanje u splitskoj školi: "Ako je i od vas, previše je!"

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić žestoko je reagirao na, kako tvrdi, korištenje prostorija Osnovne škole Blatine-Škrape u predizbornoj kampanji HDZ-a za kotarske izbore.

Prkić je objavio fotografije HDZ-ovaca iz školskih prostorija te ih optužio da školu koriste u svrhu predizborne kampanje.

– Besramnici, najveći na svijetu. Jeste HDZ-ovci, ali ako je i od vas previše je. Ulazite i koristite prostorije škole Blatine-Škrape za predizbornu kampanju za kotarske izbore! – napisao je Prkić.

Posebno je prozvao Petra Škorića, navodeći kako se u kampanji obećuje obnova škole iako, prema Prkićevim riječima, kotarsko vijeće za takav zahvat nema ni sredstva ni nadležnost.

– Sramite se svi odreda na čelu s Petrom Škorićem koji ponosno pozira s vama. Obećavate obnovu škole, a znate da kotarsko vijeće nema ni novac ni nadležnost za obnovu, već je to isključiva obaveza osnivača, odnosno Grada Splita – poručio je.

Kritiku je uputio i ravnateljici škole, koju smatra odgovornom za to što je političarima omogućen ulazak u školske prostorije.

Na kraju se izravno obratio splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti i postavio mu pitanje hoće li iste uvjete omogućiti i ostalim kandidatima na izborima za mjesnu samoupravu.

– Otvoreno pitam gradonačelnika Šutu: "Hoćete li omogućiti svima koji su se kandidirali na izborima za mjesnu samoupravu da koriste škole i vrtiće za potrebe kampanje?" – upitao je Prkić.

Objavu je završio jednako oštro kao što ju je i započeo:

– Sramotnici sramotni, sram vas sve bilo!