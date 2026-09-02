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Prkić bijesan zbog HDZ-ove kampanje u splitskoj školi: "Ako je i od vas, previše je!"

Posebno je prozvao Petra Škorića, navodeći kako se u kampanji obećuje obnova škole iako, prema Prkićevim riječima, kotarsko vijeće za takav zahvat nema ni sredstva ni nadležnost
Jakov Prkić

Splitski gradski vijećnik Jakov Prkić žestoko je reagirao na, kako tvrdi, korištenje prostorija Osnovne škole Blatine-Škrape u predizbornoj kampanji HDZ-a za kotarske izbore.

Prkić je objavio fotografije HDZ-ovaca iz školskih prostorija te ih optužio da školu koriste u svrhu predizborne kampanje.

– Besramnici, najveći na svijetu. Jeste HDZ-ovci, ali ako je i od vas previše je. Ulazite i koristite prostorije škole Blatine-Škrape za predizbornu kampanju za kotarske izbore! – napisao je Prkić.

Posebno je prozvao Petra Škorića, navodeći kako se u kampanji obećuje obnova škole iako, prema Prkićevim riječima, kotarsko vijeće za takav zahvat nema ni sredstva ni nadležnost.

– Sramite se svi odreda na čelu s Petrom Škorićem koji ponosno pozira s vama. Obećavate obnovu škole, a znate da kotarsko vijeće nema ni novac ni nadležnost za obnovu, već je to isključiva obaveza osnivača, odnosno Grada Splita – poručio je.

Kritiku je uputio i ravnateljici škole, koju smatra odgovornom za to što je političarima omogućen ulazak u školske prostorije.

Na kraju se izravno obratio splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti i postavio mu pitanje hoće li iste uvjete omogućiti i ostalim kandidatima na izborima za mjesnu samoupravu.

– Otvoreno pitam gradonačelnika Šutu: "Hoćete li omogućiti svima koji su se kandidirali na izborima za mjesnu samoupravu da koriste škole i vrtiće za potrebe kampanje?" – upitao je Prkić.

Objavu je završio jednako oštro kao što ju je i započeo:

– Sramotnici sramotni, sram vas sve bilo!

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