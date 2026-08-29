PRIZORI ZA PAMĆENJE: Pogledajte Thompsonov koncert u Vukovaru iz zraka, more ljudi i baklje obojile noć u crveno

Vukovar je ove subote postao središte jednog od najvećih glazbenih događaja koji je taj grad dosad ugostio. Marko Perković Thompson održava veliki humanitarni koncert „Vukovar – Zajedno za budućnost“, a prizori koji tijekom večeri stižu iz Gospodarske zone najbolje pokazuju koliko je ljudi stiglo u Grad Heroj.

Posebno impresivno izgleda koncertni prostor iz zraka. Tisuće ljudi ispunile su prostor ispred velike pozornice, a na fotografijama se masa proteže gotovo od jednog do drugog kraja Gospodarske zone. Dnevnik.hr objavio je kako je Thompson i na svojoj službenoj Facebook stranici podijelio snimke iz ptičje perspektive koje prikazuju razmjere koncerta.

Baklje obojile cijeli prostor u crveno

Još spektakularniji prizori nastali su kada su se među publikom počele paliti baklje. Crvena svjetlost prekrila je velik dio koncertnog prostora, a dim koji se uzdizao iznad mase stvorio je prizore koji su iz zraka izgledali gotovo nestvarno.

Na fotografijama se jasno vidi koliko se izgled prostora promijenio tijekom večeri – od plave i bijele rasvjete velike pozornice i tisuća svjetala mobitela do trenutaka u kojima je gotovo cijela Gospodarska zona bila okupana intenzivnom crvenom bojom. Dnevnik.hr također navodi da su upravo fotografije nastale tijekom paljenja baklji među najupečatljivijim prizorima večeri.

Koncert otvorio pjesmom „Ustani iz sjene“

Thompson je pred publiku izašao nakon kraćeg kašnjenja, a koncert je otvorio pjesmom „Ustani iz sjene“, uz vatrene efekte na pozornici. Već od prvih taktova publika je pjevala zajedno s njim, dok su se među okupljenima pojavile prve baklje.

Nakon pjesme „Ravnoteža“ obratio se okupljenima.

„Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi“, poručio je, nakon čega je Gospodarskom zonom odjekivalo skandiranje „Vukovar, Vukovar“. Thompson je u govoru podsjetio i na 1991. godinu te pozdravio hrvatske branitelje koji su stigli na koncert iz različitih dijelova zemlje.

Vukovar se punio ljudima još od jutra

Razmjeri događaja mogli su se naslutiti mnogo prije početka koncerta. Posjetitelji su u Vukovar pristizali od ranog jutra iz cijele Hrvatske, inozemstva i hrvatskog iseljeništva. HRT je izvijestio kako su organizatori očekivali oko 100 tisuća ljudi, dok su smještajni kapaciteti u Vukovaru i okolici bili popunjeni.

Tportal je tijekom dana izvijestio da su se ulice, trgovi i ugostiteljski objekti punili posjetiteljima te da su u središtu grada čak i pojedini barokni stupovi bili ukrašeni stihovima Thompsonovih pjesama.

Zbog velikog broja ljudi na snazi je posebna regulacija prometa, a za parkiranje je pripremljeno oko 19 hektara prostora. 24sata i RTL/Net.hr izvijestili su da je policija uoči događaja uvela i posebne sigurnosne mjere.

Koncert ima i humanitarnu misiju

Večerašnji događaj nema samo koncertni karakter. Nakon podmirenja organizacijskih troškova prihod je namijenjen dovršetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji „I ti si Vukovar“, kojom se prikupljaju sredstva za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

I dok će konačni podaci o broju posjetitelja biti poznati naknadno, fotografije iz zraka već sada dovoljno govore same za sebe. Nepregledna masa ljudi, velika pozornica, more svjetala i crveno nebo iznad baklji pretvorili su ovu vukovarsku noć u prizor koji će mnogi dugo pamtiti.