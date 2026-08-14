Prizori s magistrale su zastrašujući: Izgoreni automobili i druga vozila, a ovo je samo dio

Strašni prizori stižu s magistrale od Ruskamena prema Omišu. Na desetka izgorenih automobila, kombija i drugih vozila stoji uz cestu ili na cesti nakon što je ovim područje u noći s četvrtka na petak prošla vatrena stihija nošena jakim udarima bure.

Kako je za Dalmaciju Danas potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, gorjele su kuće, no bilo kakvih detalji neće se znati prije jutra.

Ovaj dio magistrale je zatvorena za sav promet...