Prizor na Murteru: Pogledajte što je napravljeno od plaže, načelnik reagirao...

Neobičan prizor iz Betine na Murteru izazvao je brojne reakcije nakon što su se društvenim mrežama proširile fotografije dijela obale prekrivenog – umjetnom travom. Kako pišu 24sata, prostor je prethodno betoniran, a zatim uređen zelenom podlogom koja više podsjeća na nogometno igralište nego na dalmatinsku plažu.

Prema tvrdnjama mještanke koja je razgovarala s 24sata, riječ je o dijelu obale koji je tradicionalno bio kamenit. Na uređenom prostoru nalaze se ležaljke i suncobrani, a navodno ga koriste i turisti. Posebno je zanimljivo da ovakvo stanje, prema fotografijama dostupnima na Google Mapsu, postoji najmanje od 2019. godine.

Načelnik šalje komunalne redare

O slučaju je obaviješten i načelnik Općine Tisno Kristijan Jareb. Kazao je kako ranije nije osobno vidio sporni zahvat te najavio da će komunalni redari izaći na teren i utvrditi što se ondje događa.

Fotografije su u međuvremenu izazvale lavinu komentara na društvenim mrežama, a brojni korisnici kritiziraju takvo mijenjanje prirodnog izgleda obale. Sada se očekuje što će nakon pregleda terena utvrditi nadležne službe Općine Tisno.