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Prizor na Murteru: Pogledajte što je napravljeno od plaže, načelnik reagirao...

Brojne reakcije
murter

Neobičan prizor iz Betine na Murteru izazvao je brojne reakcije nakon što su se društvenim mrežama proširile fotografije dijela obale prekrivenog – umjetnom travom. Kako pišu 24sata, prostor je prethodno betoniran, a zatim uređen zelenom podlogom koja više podsjeća na nogometno igralište nego na dalmatinsku plažu.

Prema tvrdnjama mještanke koja je razgovarala s 24sata, riječ je o dijelu obale koji je tradicionalno bio kamenit. Na uređenom prostoru nalaze se ležaljke i suncobrani, a navodno ga koriste i turisti. Posebno je zanimljivo da ovakvo stanje, prema fotografijama dostupnima na Google Mapsu, postoji najmanje od 2019. godine.

Načelnik šalje komunalne redare

O slučaju je obaviješten i načelnik Općine Tisno Kristijan Jareb. Kazao je kako ranije nije osobno vidio sporni zahvat te najavio da će komunalni redari izaći na teren i utvrditi što se ondje događa.

Fotografije su u međuvremenu izazvale lavinu komentara na društvenim mrežama, a brojni korisnici kritiziraju takvo mijenjanje prirodnog izgleda obale. Sada se očekuje što će nakon pregleda terena utvrditi nadležne službe Općine Tisno.

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