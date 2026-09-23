Prizor kao iz filma: Automobilom probio zid i završio u dnevnom boravku

Neobična prometna nesreća dogodila se jučer poslijepodne u Ankaranu kod Kopra, gdje je 79-godišnji vozač automobilom uletio u prizemni stan i završio u dnevnom boravku, piše Index.

U vozilu je bila i njegova 78-godišnja suputnica. Oboje su ozlijeđeni i prevezeni u bolnicu u Izoli. Nema informacija da je netko od stanara ozlijeđen.

Autom završio u dnevnom boravku

Prema informacijama slovenske policije, nesreća se dogodila malo prije 17 sati.

Vozeći iz smjera Hrvatina prema Ankaranu, 79-godišnjak je u desnom zavoju iz zasad nepoznatog razloga nastavio ravno, prešao preko travnate površine i prilaznog puta te udario u stambenu zgradu u Regentovoj ulici.

Automobil je probio dio pročelja i stolariju prizemnog stana te prednjim dijelom završio u dnevnom boravku.

Vozač i suputnica nakon udara ostali su prikliješteni u vozilu pa su ih izvlačili vatrogasci Gasilske brigade Koper.

Policija utvrđuje uzrok

Vozaču je određen stručni pregled, a policija još utvrđuje zbog čega je u zavoju nastavio ravno.

Policija provjerava i postoje li u slučaju elementi kaznenog djela. Više detalja o uzroku nesreće zasad nije objavljeno.