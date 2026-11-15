Prizor iz Vukovara koji nadilazi navijačka rivalstva: Torcida i ostale skupine zajedno odale počast žrtvama

Uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u Osijeku, pripadnici Torcide zajedno s predstavnicima ostalih navijačkih skupina odali su počast žrtvama Domovinskog rata u Vukovaru. Zajedničkim polaganjem vijenca i molitvom prisjetili su se svih koji su položili živote za slobodu Hrvatske.

O ovom činu Torcida je izvijestila putem svoje objave, naglasivši važnost zajedništva i odavanja počasti gradu heroju. "U dogovoru s ostalim navijačkim skupinama, uoči utakmice hrvatske reprezentacije u Osijeku, zajednički smo položili vijenac i pomolili se u čast žrtvama Domovinskog rata u Vukovaru. Odajući tako počast gradu heroju i svima koji su podnijeli najveću žrtvu za slobodu naše domovine", poručili su iz Torcide.

U srijedu se obilježava 35. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje

Ovaj čin dolazi svega nekoliko dana uoči jednog od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Naime, u srijedu, 18. studenoga 2026. godine, obilježava se 35. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje, odnosno Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tog datuma 1991. godine, nakon gotovo tromjesečne opsade, slomljena je obrana Vukovara, dok su istoga dana pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi počinili zločin nad civilima i braniteljima u Škabrnji.

Vukovar se priprema za Kolonu sjećanja

Središnje obilježavanje 35. obljetnice u Vukovaru održat će se 18. studenoga. Program počinje u 10 sati u krugu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro", nakon čega će tradicionalna Kolona sjećanja krenuti prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ondje će biti položeni vijenci i služena sveta misa za sve žrtve Domovinskog rata. Zajedničkim dolaskom u Vukovar Torcida i ostale navijačke skupine još su jednom pokazale da, unatoč navijačkim razlikama i suparništvima, postoje trenuci u kojima zajednički odaju počast hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata.