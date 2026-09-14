Prizor iz Dalmacije: Skakači letjeli sa stijena, a cijelo postolje ostalo domaćinima

Odraz sa stijene, tijelo u zraku, rotacija, a more na trenutak izgleda kilometrima daleko. Potom udarac u površinu i izron. Publika napokon izdahne, iako mnogi nisu ni bili svjesni da su zadržavali dah. Upravo tako protekao je adrenalinski vikend na makarskoj Grotti, gdje se 12. i 13. rujna održao THROW Event. U jedinstvenom ambijentu prirodnih stijena poluotoka Sv. Petar okupilo se četrdesetak skakača iz Hrvatske i inozemstva, kao i brojni posjetitelji željni spektakularnih prizora.

Subota je bila rezervirana za freestyle, flipove i atraktivne rotacije uz završni ulazak u more na noge, dok je nedjelja donijela disciplinu døds. Riječ je o posebno atraktivnom načinu skakanja u kojem natjecatelji raširenih ruku i nogu lete prema površini mora, da bi tijelo skupili svega nekoliko trenutaka prije kontakta s vodom.

Talijan najbolji u freestyleu, Grotta pokorila døds

Iza nekoliko sekundi leta kriju se godine treninga, velika koncentracija i precizno poznavanje vlastitih mogućnosti. Ove godine u Makarsku su stigli natjecatelji iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Slovenije, Italije i Srbije.

Posebno brojni bili su Talijani, njih petnaestak, s kojima makarski skakači već godinama njeguju prijateljske odnose i suradnju. U snažnoj freestyle konkurenciji pobjedu je odnio Martino Mazzenga iz Italije, drugo mjesto osvojio je Jan Ulčar iz Slovenije, dok je treći bio Mikula Miočić iz Zadra.

U disciplini døds domaćini su potpuno zavladali postoljem. Slavio je Marko Pralas, ispred Luke Stanića Prenkepalaja i Petra Stanića Prenkepalaja. Bio je to veliki rezultat ekipe koja iz godine u godinu trenira, napreduje i pomiče vlastite granice. THROW Event ove je godine napravio i značajan organizacijski iskorak, pritom zadržavši opuštenu atmosferu zbog koje se na Grotu rado dolazi i ostaje.

Glavni pokretač cijele priče je Lovre Grljušić, predsjednik udruge cliff jumping skokova Grotta, koji ističe kako je najveća vrijednost događaja zajednica ljudi okupljena oko njega. "Neki su vozili sedam, osam ili devet sati da bi proveli vikend s nama, a onda su još pomagali u pripremama. To najbolje govori kakvu smo zajednicu okupili. Napravili smo velik korak u organizaciji, a sačuvali onu našu opuštenost i međusobnu podršku. Posebno sam ponosan na naše dečke, jer se iza ovih rezultata krije puno treninga. Želimo potaknuti ljude da žive malo hrabrije, ali uvijek odgovorno. Napreduje se postupno, poznajući svoje granice, i nikad se ne skače sam", poručio je Grljušić.

Spektakl traži i ozbiljnu pripremu

Koliko god skokovi sa stijena izgledali slobodno i atraktivno, riječ je o aktivnosti koja zahtijeva ozbiljnu pripremu i odgovorno ponašanje. Za sigurnost natjecatelja oba dana s broda su brinuli pripadnici Crvenog križa i njihove službe spašavanja na moru, spremni intervenirati u slučaju potrebe. Događaj je realiziran uz podršku Grada Makarske, Turističke zajednice grada Makarske, Makarskog komunalca i njegove radne ekipe, Makarske obale, Rooster Puba, Cluba Deep i Matka Benkovića Beše. Velik dio organizacijskog tereta iznijeli su volonteri, članovi Jumping Cluba Grota i prijatelji udruge, dok su DJ-evi, fotografi i snimatelji zabilježili svaki spektakularni let.

Za gastronomsku stranu vikenda pobrinula se ekipa "Mi sami dođemo", a njihov teleći rižot pokazao se kao pun pogodak. Iz Makarske su tako ovog vikenda otišli kadrovi koji teško mogu proći nezapaženo – tijela u letu, stijene Sv. Petra i otvoreno more u pozadini. Oni koji su spektakl pratili uživo pamtit će, pak, još nešto: onaj trenutak nelagode u trbuhu dok čekaju da skakač izroni iz mora, a potom olakšanje i novi pogled prema vrhu stijene, odakle već kreće sljedeći let.