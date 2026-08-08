Prizor iz Dalmacije koji slama srce: Tele sedam dana ne napušta uginulu majku

Na Vranskom jezeru u neposrednoj blizini usjeva blitve i ostalih poljoprivrednih kultura već sedam dana leži uginula krava, tele luta oko nje. Čini se da za tu tragediju nikoga nije briga. Isprva su se tamošnji poljoprivrednici žalili jer su noću životinje ulazile u polja i jele sve što je posađeno. Sada strahuju od zaraze. Obavijestili su nadležne institucije, ali ništa se ne događa, piše HRT.

Lešina uginule krave, koju je smrt zatekla u visokoj travi, u fazi je raspadanja. Prizor je uznemirujuć.

Maleno tele kruži oko majčina tijela. U biogradskom polju je 39 Celzijevih stupnjeva. Koliko god bili profesionalci u svom poslu, ovo su trenutci koji stišću srce.

Čak i 50-ak metara od lešine krave koja ondje leži već tjedan dana osjeća se nesnosan smrad. Postavlja se logično pitanje - zašto krava nije uklonjena i zašto nije zbrinuto tele?

Osoba na čijem je zemljištu uginula krava zvao je inspektorat, policiju, komunalno redarstvo. Na kraju i 112.

- Oni su zvali sve institucije da će uraditi posao, da će zvati sve institucije, a još dan danas je ovdje. Već šest, sedam dana je to tele jadno oko svoje uginule majke, u smradu stoji i nitko ne poduzima ništa. Što napraviti?, pita se Dragan Vukoja.

Dragan malenom teletu nosi vodu kako ne bi uginulo na paklenom suncu i vrućini, u smradu.

- Iako su mi on i majka napravili štetu, vidim da će uginuti. Da nije bilo mene, već bi bilo i ono uginulo. To je tragedija, zvao sam Vas da nešto poduzmete, ispričao je Vukoja.

Inače, Vukoja je pred ekipom HRT-a opet zvao 112. Rekli su da će obavijestiti komunalnu službu grada Biograda. I potom je uslijedio poziv, kako se predstavio, "komunalca". Taj razgovor i razinu nećemo prepričavati. Na kraju balade, čini se da ovo nije ničiji problem pa ni navodnog vlasnika koji nije dopustio da snimanje i nije htio dati izjavu.