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Priznanje za vrhunski rad: Jan Lovrić iz NK Glavice proglašen najboljim igračem Barceloninog kampa!

U konkurenciji 60 talentiranih polaznika prestižnog Barceloninog kampa mladi član NK Glavice osvojio je priznanje za najboljeg igrača

Iz NK Glavice stižu sjajne vijesti. Mladi nogometaš Jan Lovrić proglašen je najboljim igračem prestižnog nogometnog kampa Barcelone održanog proteklog vikenda.

U konkurenciji 60 talentiranih mladih nogometaša, treneri iz omladinske škole slavnog španjolskog kluba prepoznali su upravo Lovrića kao igrača koji se najviše istaknuo svojim nogometnim znanjem, potencijalom i ukupnim nastupom tijekom kampa.

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Ovo priznanje predstavlja veliko postignuće za mladog nogometaša, ali i za Školu nogometa NK Glavice, u kojoj ističu kako je riječ o potvrdi kvalitetnog i sustavnog rada s mlađim uzrastima.

– Biti proglašen najboljim igračem na kampu jednog od najvećih klubova svijeta u konkurenciji 60 sjajnih mladih nogometaša ogroman je uspjeh za Jana, ali i za cijeli naš klub. Ovo je potvrda predanog rada naših trenera i djece koja svakodnevno ulažu veliki trud na treninzima – poručili su iz vodstva škole nogometa NK Glavice.

Dodaju kako je Janov uspjeh motivacija svim mladim nogometašima u klubu te dokaz da se radom, disciplinom i kvalitetnim stručnim vodstvom mogu ostvariti veliki sportski rezultati.

Lovrić je tijekom kampa posebno impresionirao trenere svojom nogometnom inteligencijom, zrelošću u igri i sportskim karakterom, zbog čega je zasluženo ponio titulu najboljeg polaznika.

Iz NK Glavice čestitali su Janu, njegovoj obitelji i trenerima koji sudjeluju u njegovom razvoju te mu poželjeli puno uspjeha u nastavku nogometne karijere.

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