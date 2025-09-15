Priznanje i zahvala županijskim vatrogascima i stanicama HGSS-a u Splitu i Makarskoj

Danas u zgradi Splitsko-dalmatinske županije župan Boban je zajedno s ravnateljicom TZ SDŽ Ivanom Vladović, upriličio prijem za predstavnike vatrogasaca i HGSS-a kako bi im zahvalili za sve što su činili tijekom sezone i kroz cijelu godinu za sigurnost turista i građana na području naše županije.

Tom prigodom župan Blaženko Boban je u riječi dobrodošlice zahvalio direktorici Vladović na inicijativi za dodjelu financijskih sredstava žurnim službama te ravnatelju županijskih vatrogasaca i voditeljima stanica HGSS-a u Splitu i Makarskoj:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Pričinjava mi zaista zadovoljstvo i sreću što direktorica Turističke zajednice Ivana Vladović Gorskoj službi spašavanja i našim vatrogascima dodjeljuje čekove po 30.000 eura u znak zahvale za dobro odrađenu turističku sezonu. Ako gledamo turističku sezonu na području Splitsko-dalmatinske županije, ona je uistinu kvalitetno odrađena a jedan od najkvalitetnijih segmenata je sigurnost. Važno je da turisti kao i domaće stanovništvo osjećaju sigurnost zbog činjenice da imamo ovakve ljude u kriznim situacijama, koji ekspeditivno i na zadovoljstvo turista svaku takvu situaciju rješavaju – kazao je župan te dodao kolika je važna sinergija zajedništva svih interventnih službi, ali i institucija poput Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i svih dionika, jer u konačnici u turističkoj sezoni svi smo mi u funkciji tog turizma, uz sve ostale gospodarske grane, sve ostale aktivnosti koje radimo.

- Važno je istaknuti kako su to uglavnom volonteri. Ponosni smo što imamo takve heroje u našoj županiji, čija aktivnost čini našu županiju i cijelu Dalmaciju još privlačnijom za turiste. Zajedno stvaramo sigurnu budućnost bez koje nema uspješne turističke sezone. Zato vam od srca hvala – kazao je župan.

Nakon župana, okupljenima je zahvalio i pročelnik županijskog upravnog odjela Damir Gabrić. Na njihove riječi pohvale i zahvale su se osvrnuli voditelj Stanice HGSS Split Branimir Jukić i voditelj HGSS stanice Makarska, Mate Klarić.

Ravnateljica županijske Turističke zajednice, Ivana Vladović se biranim riječima obratila kolegama iz vatrogasaca i HGSS-a: - Veliko mi je zadovoljstvo i čast biti danas u društvu ljudi zbog kojih s potpunom sigurnošću možemo promovirati našu županiju kao županiju osim iznimne ljepote, gastronomije, kulture, destinaciju sigurnosti, destinaciju dobrih ljudi, destinaciju gdje u onim trenucima kad zaškripi znamo da će da će se taj problem riješiti. Zato jedan skromni poklon i pomoć vatrogasnoj zajednici županije, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanicama Split i Makarska, da u ovom skromnom iznosu nadopune svoju opremu, prije svega zbog vlastite sigurnosti, a onda i mogućnosti da spasi druge. Jer želimo sigurnu destinaciju, a želimo da se i ovi hrabri momci sigurno vrate svojim obiteljima – kazala je ravnateljica Vladović.

Grgo Puljas, dopročelnik HGSS-a na nacionalnoj razini kazao nam je nakon sastanka:

- Veliko nam je zadovoljstvo što je Turistička zajednica županije prepoznala našu aktivnost kako preventivnu tako i onu u samim akcijama traganja i spašavanja u koje su vrlo često uključeni turisti, što domaći, što strani te je na ovaj simboličan način pomogla naš rad. Veliko je to priznanje za nas kao službu koja uistinu radi svoj posao najbolje što može. Svakako ću nastojati ovaj pozitivan primjer promovirati i preslikati kao model u druge županije, u sve krajeve Lijepe naše.

Zapovjednik županijskih vatrogasaca, Ivan Kovačević se zahvalio županu i gđi Vladović:

- Ono što je posebno bitno što bi ja istaknuo je upravo ova suradnja svih operativnih snaga i onih koji to podržavaju, znači i županije i grada i svih jedinica lokalne samouprave na području našeg djelovanja. Stoga ovom prilikom zahvaljujem turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i isto tako Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ivani i županu što su nas se opet sjetili. Ovo je već druga godina da nam turistička zajednica na ovaj način zahvaljuje, prepoznajući naš rad. Naravno tu su i druge žurne službe, svjesni smo da ništa ne bismo mogli sami da ne radimo skupa.