Privremeno zaustavljeno cijepljenje beba u Hrvatskoj: Nakon četiri prijave sumnja se na rijetku nuspojavu

U Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena BCG cjepiva koje novorođenčad dobiva kao zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Odluka je donesena iz predostrožnosti nakon što su tijekom ove godine prijavljena četiri slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja zahvaća kosti. HALMED je od distributera zatražio obustavu distribucije i primjene svih serija BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD, dok traje provjera njegove kakvoće.

Četiri prijave u jednoj godini

Riječ je o sumnjama na osteitis odnosno osteomijelitis, upalu ili infekciju kosti koja je poznata, ali vrlo rijetka nuspojava BCG cjepiva. Koliko je sadašnja situacija neuobičajena pokazuje podatak da je od 2005. do 2025. zabilježena samo jedna takva prijava, dok su tijekom 2026. zaprimljene četiri. Sva djeca bila su cijepljena tijekom 2024. i početkom 2025. cjepivom istog proizvođača, ali u različitim zdravstvenim ustanovama. U približno godinu i pol dana primijenjeno je oko 60.000 doza iz dvije serije cjepiva.

Bebe se do daljnjega neće cijepiti BCG-om

HZJZ navodi kako trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva prikladnog za novorođenčad, zbog čega će cijepljenje u rodilištima biti obustavljeno do daljnjega. Ističu ipak da je rizik od teških oblika tuberkuloze kod male djece u Hrvatskoj vrlo nizak te procjenjuju kako ova privremena mjera neće ugroziti njihovo zdravlje.

Roditelji čija su djeca već primila BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako dijete nema simptome. HZJZ savjetuje da se liječniku jave ako primijete dugotrajniju oteklinu u području kosti ili zgloba, bol, smanjenu pokretljivost, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Takva nuspojava može se pojaviti mjesecima, pa čak i godinama nakon cijepljenja, ali se, ako se pravodobno otkrije, u pravilu uspješno liječi.