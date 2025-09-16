Privremena regulacija prometa u Ulici Put Podglavica na Kamenu zbog radova na aglomeraciji Split – Solin

U sklopu velikog „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, od petka, 19. rujna 2025., započinju radovi u Ulici Put Podglavica na Kamenu, na dionici od kućnog broja 9 do 19D (K-20).

Zbog položaja i obima radova te neadekvatne širine ceste, predviđena je privremena regulacija prometa zatvaranjem dionica ulice po fazama. Tijekom izvođenja radova osigurat će se prolaz za nesmetan pristup pješaka do kuća.

Planirano trajanje radova na ovoj dionici je do 31. listopada 2025. godine.

Investicija veća od 321 milijun eura

Radovi se izvode u sklopu Ugovora P3 – „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 321.282.030,49 eura, od čega se 68,01 % financira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok preostalih 31,29 % čine nacionalna sredstva, uključujući i ulaganja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodo-komunalnim djelatnostima, posebno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju 98/83/EZ. Time će se povećati pokrivenost vodoopskrbnom mrežom te unaprijediti sustav odvodnje u aglomeraciji Split – Solin.

Iz Vodovoda i kanalizacije mole građane za razumijevanje tijekom izvođenja radova.