Privremena isključenja struje u četvrtak – provjerite popis lokacija

Elektrodalmacija Split obavijestila je građane da će u četvrtak, 11. rujna 2025., zbog radova na mreži i zamjene mjernih uređaja, doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom na nekoliko lokacija.

U Kaštel Sućurcu bez struje će biti od 9 do 12 sati dijelovi ulica:

Ivana Pavla II (od broja 23 do 45)

Putaljski put (od 19 do 37 i od 54 do 58)

Sela 2

Vatrogasni dom

U Splitu će se zbog zamjene mjernih uređaja isključenja provoditi od 8:30 do 14 sati, i to na adresama:

Ruđera Boškovića 9 i 11

Šetalište Bačvice 2

Iz Elektrodalmacije poručuju građanima da svoje obaveze prilagode planiranim radovima te zahvaljuju na razumijevanju.