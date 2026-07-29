Privatni brodari izborili izmjenu pravilnika: Evo što se mijenja

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prihvatilo je prijedlog Hrvatske udruge privatnih brodara (HUPB) te izmijenilo odredbu Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe koja se odnosi na privez plovila uz obalu. Iz Udruge poručuju kako je riječ o rezultatu dijaloga između resornog ministarstva i predstavnika struke.

Kako navode u priopćenju, tijekom konzultacija HUPB je iznio primjedbe na prijedlog pravilnika, nakon čega je Ministarstvo prihvatilo dio njihovih prijedloga i izmijenilo odredbu koja regulira najveću dopuštenu udaljenost priveza plovila od obale.

Prema novom tekstu pravilnika, najveća dopuštena udaljenost povećana je s dosadašnjih 50 na 70 metara.

Odredba sada propisuje da je plovnim objektima zabranjeno privezivanje uz obalu na način da je bilo koji njihov dio ili pripadak udaljen 70 ili više metara od obale, pri čemu se duljina sidrenog lanca ili užeta mjeri od krajnje točke pramca ili krme do mjesta na morskoj površini gdje lanac ili uže ulazi u more.

Iz Hrvatske udruge privatnih brodara ističu kako ova izmjena pokazuje da se sigurnosni propisi mogu unaprijediti kroz suradnju institucija i struke.

– Ovakav pristup omogućuje donošenje rješenja koja istodobno podižu razinu sigurnosti plovidbe, ali su i provediva u svakodnevnom radu profesionalnih pomoraca – poručili su.

HUPB okuplja gotovo 300 vlasnika malih turističkih brodova i jahti iz svih dijelova hrvatske obale. Iz Udruge ističu kako njihovi članovi zapošljavaju velik broj pomoraca i drugih djelatnika te imaju važnu ulogu u razvoju domaćeg nautičkog turizma.

Dodaju kako će i ubuduće aktivno sudjelovati u izradi propisa koji uređuju pomorski promet, zalažući se za rješenja koja istodobno povećavaju sigurnost plovidbe, štite more i omogućuju održiv razvoj hrvatskog brodarstva.