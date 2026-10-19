Pritvoren deset dana nakon izlaska s Bilica: Sumnja se da je godinama silovao suprugu te nju i dijete izbacivao iz obiteljske kuće!

Zbog sumnje u strašne zločine koje je počinio nad suprugom, 40-godišnjak je završio u zatvoru na Bilicama.

Prema navodima splitskog Županijskog državnog odvjetništva, muškarac je suprugu silovao još 2017. godine nakon čega je ona zatrudnjela. No i nakon toga, sve do 2021. godine, a potom i od srpnja 2022. do listopada 2026. kad je uhićen, u obiteljskoj kući najmanje 15 puta suprugu silovao! Prema tužiteljstvu, koristio je fizičku snagu te prijetnje kako bi ostvario spolne odnošaje. Ženi je prijetio da će je usmrtiti i da će je ozlijediti, a u najmanje 15 puta, stoji dalje u istražnom zahtjevu splitskog tužiteljstva, ženu je s vlastitim djetetom izbacio iz kuće i zaprijetio da se više ne vraćaju! Tako je grubo zanemario svoju dužnost roditelja u podizanju djeteta, smatraju na tužiteljstvu.

Kako je već osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela, određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Na Bilice se tako vratio samo deset dana nakon što je izašao iz zatvora...