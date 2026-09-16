Pritvoren 24-godišnjak koji je ubio muškarca i teško ozlijedio djevojku

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva na štetu 28-godišnjaka te kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 22-godišnjakinje.

Sumnja se da je osumnjičeni dana 14./15. rujna u noćnim satima u Šibeniku, u apartmanu u Ulici Ante Starčevića, tijekom zajedničkog druženja nožem napao i ozlijedio 28-godišnjaka, uslijed čega je oštećeni zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja, a potom je nožem napao i 22-godišnjakinju koja je zadobila ozljede opasne po život.

Nakon što je osumnjičeni 24-godišnjak brzom reakcijom policijskih službenika pronađen, radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 24-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.