Pristiglo čak 625 fotografija, a samo 50 ih je odabrano: U Kninu otvorena izložba koja otkriva zaboravljeni svijet dalmatinskih pastira

U galeriji Kninskog muzeja 10. studenoga otvorena je izložba fotografija „Putovima pastira i pašnjaka”, koja kroz 50 odabranih fotografija donosi priče o ljudima, životinjama i krajolicima oblikovanima stoljetnom tradicijom stočarstva i pašarenja. Izložba je rezultat istoimenog fotografskog natječaja koji su Fotoklub Split i Udruga Biom organizirali povodom Međunarodne godine pašnjaka i pastoralizma, koju su Ujedinjeni narodi proglasili za 2026. godinu.

Na natječaj je pristiglo čak 625 fotografija 142 autorice i autora iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a stručni žiri odabrao je 50 radova koji su predstavljeni na izložbi. Velik odaziv i raznolikost pristiglih fotografija pokazali su koliko su pastoralizam, život na selu i krajolici oblikovani tradicionalnom ispašom inspirativne teme.

Okupljene je na otvorenju pozdravio ravnatelj Kninskog muzeja Goran Mrnjavac, koji je izrazio zadovoljstvo što je upravo Knin domaćin ove izložbe.

„Posebno me veseli što je ova izložba stigla u Knin, grad okružen krajem čija je povijest neraskidivo povezana sa stočarstvom, prirodom i životinjama. Ovo je područje na kojem su ljudi stoljećima živjeli u neposrednoj vezi sa zemljom i njezinim ritmovima. Izložba je lijepa priča koja nas podsjeća na tu povezanost i vrijednosti koje iz nje proizlaze. Mislim da joj upravo ovdje, u ovom kraju, možemo posebno dobro razumjeti značaj i odati zasluženu počast”, istaknuo je Mrnjavac.

U ime Fotokluba Split okupljene je pozdravila predsjednica Ana Žanko i osvrnula se na velik interes za natječaj i raznolikost fotografskih pristupa kojima su autori i autorice zabilježili pastoralizam.

„Iznimno nas veseli broj pristiglih prijava, ali i raznolikost pogleda i doživljaja koje su fotografi i fotografkinje podijelili s nama. Među odabranim radovima nalazimo dokumentarne prizore svakodnevice pastira, portrete ljudi koji žive od stočarstva, dojmljive pejzaže, ali i spontane, neposredne susrete sa životinjama. Svaki autor i autorica na svoj je način prepoznao trenutak, prizor ili detalj koji govori o pastoralizmu i njegovoj važnosti. Upravo ta raznolikost čini izložbu posebnom jer nam omogućuje da istu temu sagledamo iz različitih perspektiva”, rekla je Žanko.

U ime Udruge Biom okupljene je pozdravio Zdravko Budimir koji je naglasio važnost obilježavanja Međunarodne godine pašnjaka i pastoralizma te prepoznavanja ljudi koji svojim radom održavaju ovu tradiciju.

„Ovom izložbom želimo odati priznanje ljudima koji žive i rade od stočarstva, ljudima kojima je pastoralizam mnogo više od djelatnosti. On je način života, dio identiteta i znanje koje se prenosi generacijama. Istodobno, njihov rad ima iznimno važnu ulogu u očuvanju prirode. Ispaša, kakvu možemo vidjeti na brojnim fotografijama ove izložbe, jedan je od najvažnijih načina održavanja vrijednih travnjaka.”, istaknuo je Budimir.

Dodao je kako se Biom kroz projekte Mosaic of LIFE i The Heart of the Dinaric Karst aktivno bavi obnovom i očuvanjem travnjačkih staništa na području Dinare i šireg dinarskog kraja.

„U obnovi prirode možemo provoditi različite aktivnosti, no dugoročno očuvanje travnjaka ne možemo zamisliti bez ljudi i tradicionalnog načina gospodarenja. Ekstenzivna ispaša pridonosi održavanju otvorenih, mozaičnih krajolika, kakvi su iznimno važni za brojne vrste ptica, kukaca i drugih životinja. Zato nam je važno pokazati da očuvanje prirode i tradicionalno stočarstvo trebaju ići ruku pod ruku”, zaključio je Budimir.

Među izloženim radovima nalaze se i tri nagrađene fotografije. Prvu nagradu osvojio je Frane Jerkan za fotografiju „Bitelić”, koja prikazuje stariju ženu s kravom i djecu na seoskom igralištu, progovarajući o kontinuitetu života i promjenama u ruralnim sredinama. Druga nagrada pripala je Vladimiru Tadiću za portret pastira „Gorštak”, dok je treću nagradu osvojio Ivan Alebić za fotografiju „Čoban i stado”, koja bilježi povratak stada s ispaše u zalasku sunca.

U sklopu otvorenja izložbe održano je i predavanje „Blago planine”, koje je vodio Marko-Lorenzo Blaslov, fotograf koji posljednjih godina bilježi ritmove života na planini, suživot čovjeka i prirode te bogatu baštinu koja se prenosi stoljećima. Kroz predavanje je predstavio nastanak svojeg fotografskog projekta i iskustva s terena, približio svakodnevicu posljednjih pastira južnog Velebita te podijelio priče, legende i običaje s kojima se susreo tijekom dokumentiranja njihova života. Predavanje je dodatno obogatilo temu izložbe, podsjetivši na važnost očuvanja tradicije stočarstva, znanja i načina života koji su stoljećima oblikovali naše planinske krajolike.

Izložba „Putovima pastira i pašnjaka” poziva nas da zastanemo i bolje pogledamo krajolike koji nas okružuju, ali i prepoznamo ljude, znanja i tradicije zahvaljujući kojima su oni nastali i opstali. Fotografije nas podsjećaju da su pašnjaci mnogo više od otvorenih prostora, oni su živi krajolici oblikovani suživotom čovjeka, životinja i prirode.

Organizatori zahvaljuju svim autoricama i autorima koji su sudjelovali na natječaju, članovima stručnog žirija, Kninskom muzeju na gostoprimstvu te svima koji su svojim dolaskom podržali otvorenje i pridonijeli obilježavanju Međunarodne godine pašnjaka i pastoralizma.

Izložba je otvorena za javnost do 30. studenoga 2026. godine u galeriji Kninskog muzeja.

Izložba je organizirana u sklopu projekata Mosaic of LIFE i The Heart of the Dinaric Karst, usmjerenih na očuvanje prirodnih vrijednosti Dinare i dinarskih travnjaka te podizanje svijesti o važnosti tradicionalne ispaše za očuvanje bioraznolikosti.