PRISJEO MU BORAVAK U HRVATSKOJ Užas na parkiralištu u Hvaru: Austrijancu autom prešao preko noge i teško ga ozlijedio. "Kakav je ovo svijet?"

Alois Demel, 71-godišnji Austrijanac dugo će pamtiti ljetovanje u Hrvatskoj, točnije u Hvaru, ali nikako po dobru. Naime, prošli tjedan doživio je napad koji bi se po njegovim riječima mogao okarakterizirati i kao pokušaj ubojstva.

Zadobio je teške ozljede, a u nevjerici je da se takvo što uopće moglo dogoditi i to bez ikakvog povoda.

Dolazi u Hrvatsku 45 godina

"Već 45 godina redovito dolazim na otok Hvar. Godine 2017. gradonačelnik grada Hvara, gosp. Novak, odlikovao me priznanjem za 40 godina boravka na otoku. Dolazio sam čak i u vrijeme Domovinskog rata i to s humanitarnim konvojima.

Nikada u Hrvatskoj nisam doživio neku neugodnost, sve do 5. rujna ove godine. Kako niti nakon tjedan dana nemam informaciju što se točno događa s mojim slučajem odlučio sam svoju priču podijeliti s javnošću", govori nam vidno šokirani Austrijanac.

Potom je detaljno opisao što se dogodilo na hvarskom parkiralištu.

"5. rujna 2023. oko 9:30 vozio sam na gradsko parkiralište u Hvaru i vidio jednu vozačicu kako ga napušta. Parkirao sam na slobodno mjesto, a odjednom je neki auto parkirao tik iza mene. Mlađi muškarac je zatrubio, izašao iz auta, prišao mi s desne strane auta, otvorio vozačeva vrata mog automobila i počeo vikati da je to njegovo parkirališno mjesto. Te riječi sam uspio shvatiti, ali ostale nažalost ne.

Pregazio ga autom

Potom je nasilno uzeo ključeve iz mog automobila koji su još uvijek bili u kontaktu. S mojim ključevima otišao je do svog auta i krenuo voziti prema drugoj strani parkirališta, prema izlazu. Trčao sam između automobila na drugu stranu, stao na cestu i zaustavio ga. Prišao sam njegovom lijevom prozoru, pružio ruku i rekao: "Jesi li ti lud? Vrati mi ključeve!"



Odjednom, muškarac je dao gas nakon čega sam pao, a on prešao preko mog lijevog stopala stražnjim kotačem. Pri padu sam ozlijedio i ruku. Potom se zaustavio se, izašao iz auta i bacio moje ključeve ispod svog automobila. Jedna žena je to vidjela i navodno sve prijavila policiji", priča nam 71-godišnjak.

Kaže da ga je policija potom prevezla u bolnicu.

"Policajac je znao nešto njemačkog te mi je rekao da je parkiralište pod video nadzorom. Odgovorio sam: "Hvala Bogu, sve je snimljeno."

Teške ozljede

U bolnici su utvrdili slomljeno rebro, modricu na lijevoj nozi i ozbiljne ogrebotine na lijevoj ruci. Policija me ponovno pozvala i odvela na ispitivanje gdje me čekao hrvatski prijatelj koji mi je pomogao pri davanju izjave. Tada nam policija priopćava da video nadzor u to vrijeme nije radio", razočarano će naš sugovornik.

Požalio se da osjeća jake bolove i da mu je odmor u Hrvatskoj zbog svega jako narušen.

"Ne razumijem više ovakav svijet, kakav je to čovjek koji je sposoban nešto ovako uraditi", zaključuje Alois Demel.

Upit o događaju u ponedjeljak poslijepodne poslali smo PU splitsko-dalmatinskog, a odgovor još nismo primili. Objavit ćemo ga po primitku.

U svakom slučaju, nitko ne zaslužuje da mu se ovako nešto dogodi, a osobito ne turist koji je Hrvatsku i Hvar zavolio kao svoj rodni kraj.