Prirodoslovni muzej otvara vrata čudesnog svijeta leptira: Posjetitelje čekaju rijetke vrste iz cijelog svijeta

Nova izložba Prirodoslovnog muzeja posjetitelje vodi u čudesan svijet dnevnih i noćnih leptira, jedne od najljepših, ali i ekološki najvažnijih skupina kukaca na našem planetu.

Vrijedna zbirka postala dio muzejskog fundusa

Poseban povod za realizaciju izložbe nedavni je otkup vrijedne zbirke leptira Nikole Grbeše, koja je postala dio muzejskog fundusa. Riječ je o iznimno atraktivnoj zbirci koja obuhvaća brojne vrste iz Azije, Afrike, Južne Amerike i okolnih područja, ali i velik broj leptira prikupljenih u Hrvatskoj, od Velebita do Dinare. Upravo su domaće vrste posebno vrijedne jer predstavljaju dio hrvatske prirodne baštine i svjedoče o bogatstvu domaće faune. Zahvaljujući novoj zbirci, posjetitelji će na jednom mjestu moći upoznati raznolikost leptira iz različitih dijelova svijeta, ali i otkriti ljepotu vrsta koje obitavaju u našim krajevima.

Starije zbirke imaju veliku znanstvenu vrijednost

Prije ovog otkupa Prirodoslovni muzej već je posjedovao vrijednu zbirku leptira koju je uredio poznati prirodoslovac Petar Novak. Ta zbirka i danas ima veliku znanstvenu i povijesnu vrijednost, no zbog protoka vremena više nije vizualno atraktivna kao nekada.

Jedan od najvećih izazova prirodoslovnih zbirki jest činjenica da preparirani primjerci s vremenom gube intenzitet svojih boja. Pigmenti i osjetljive ljuske na leptirovim krilima pod utjecajem svjetlosti, vlage i starenja postupno blijede, pa ni najljepši primjerci nakon više desetljeća ne izgledaju kao u prirodi. Upravo zato otkup zbirke Nikole Grbeše predstavlja iznimno vrijedan doprinos muzejskom fundusu jer omogućuje prikaz raskoši boja i ljepote leptira u njihovu gotovo izvornom sjaju.

Starije zbirke pritom ostaju trajno svjedočanstvo prirodoslovnih istraživanja i muzejske baštine.

Od jajašca do odraslog leptira

Posjetitelji će kroz izložbu moći upoznati cijeli životni ciklus leptira, od jajašca, preko gusjenice i kukuljice, sve do odraslog leptira. Bit će izloženo 20 entomoloških kutija s prepariranim primjercima leptira iz Hrvatske te tropskih krajeva Azije, Afrike i Amerike. Izložbu prati i 20 edukativnih postera s atraktivnim fotografijama velikog formata te tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Važni oprašivači i pokazatelji očuvanosti okoliša

Izložba donosi i najnovije spoznaje o leptirima, njihovu načinu života, ponašanju i strategijama preživljavanja.

Posebno se ističe njihova važna uloga u prirodi, ponajprije kao oprašivača i pokazatelja očuvanosti okoliša.

Posjetiteljima će se tako pružiti jedinstvena prilika da izbliza upoznaju neka od najljepših i najzanimljivijih bića našeg planeta te otkriju zašto leptire često nazivamo letećim cvjetovima.