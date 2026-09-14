Pripuz traži da Sabor skine imunitet Miru Bulju, on žestoko odgovara: "Mafija nas neće zastrašiti i Most, a posebno ja, neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju!"

Saborski zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj objavio je da Petar Pripuz traži od Hrvatskog sabora odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv njega, odnosno skidanje zastupničkog imuniteta. Bulj poručuje kako se imunitetom ne namjerava štititi te je javno pozvao Sabor da mu ga skine.

Prema Buljevim navodima, postupak se odnosi na njegove javne izjave o otpadu.

- Pripuz je podigao kaznenu prijavu protiv mene i traži da mi Sabor skine imunitet, a ja im poručujem: Ne bojim se otpadne mafije, nećete nas ušutkati! – poručio je Bulj na Facebooku.

Navodi kako ga Petar Pripuz želi kazneno goniti zbog onoga što je javno govorio o otpadu te tvrdi da je od Sabora zatraženo odobrenje za pokretanje kaznenog postupka.

- Zato jasno poručujem: tražim od Hrvatskog sabora da mi skine imunitet! Neću se skrivati iza imuniteta. Ne bojim se ni tužbi ni moćnika – napisao je.

Bulj se u objavi osvrnuo i na predsjednika Mosta Nikolu Grmoju, navodeći da je on već prošao sličan sudski postupak zbog svojih izjava o Pripuzu.

– Moj prijatelj i predsjednik Mosta Nikola Grmoja već je prošao taj put. Zbog svojih riječi o Pripuzu završio je na sudu i osuđen je. Većina hrvatskih građana za to vjerojatno nikada nije ni čula. A sada se ide na mene! I neka ide! – poručuje Bulj.

Istaknuo je kako neće odustati od svojih javnih istupa bez obzira na moguće tužbe i financijske posljedice.

- Mogu me tužiti i tražiti novac, mogu nas pokušati zastrašivati. Ali jedno ne mogu – kupiti našu šutnju – naveo je.

U nastavku je ustvrdio kako Most neće šutjeti o pitanjima gospodarenja otpadom te je poručio da se, prema njegovim riječima, zbog profita ne smiju ugrožavati zemlja, voda i zdravlje građana.

- Mafija nas neće zastrašiti i Most, a posebno ja, neću šutjeti jer Hrvatska za koju sam i život bio spreman položiti nije na prodaju! – zaključio je Bulj.